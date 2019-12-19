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الصين: اتصالات مع واشنطن بشأن توقيع المرحلة الأولى للصفقة التجارية

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الصين: اتصالات مع واشنطن بشأن توقيع المرحلة الأولى للصفقة التجارية الصين: اتصالات مع واشنطن بشأن توقيع المرحلة الأولى للصفقة التجارية

مباشر: قالت وزارة التجارة الصينية إن بكين وواشنطن يعقدان اتصالات وثيقة بشأن توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة "قاو فينغ" خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن كلا فريقي التجارة من الجانبين الأمريكي والصيني يعقدان اتصالات وثيقة، نقلاً عن وكالة رويترز.

وأشار إلى أنه لا يوحد معلومات محددة بشأن الصفقة للإفصاح عنها في الوقت الحالي.

ومن المقرر أن تشمل الصفقة التجارية تقليل التعريفات الأمريكية المفروضة على سلع صينية في مقابل زيادة مشتريات بكين من المنتجات الزراعية والطاقة والسلع المصنعة في الولايات المتحدة.

وكان الجانبان قد توصلا إلى اتفاق بشأن تفاصيل المرحلة الأولى من الصفقة قبل ساعات من دخول جولة جديدة من الرسوم الأمريكية حيز التنفيذ يوم 16 ديسمبر/كانون الأول، والتي بموجب الاتفاق تم إسقاطها.

وقال مسؤولون أمريكيون في الأسبوع الماضي عقب التوصل للاتفاق إن الصين وافقت على زيادة مشتريات المنتجات والخدمات الأمريكية بما لا يقل عن 200 مليار دولار في غضون العامين القادمين.

وكانت وزارة المالية الصينية أعلنت في وقت مبكر اليوم قائمة جديدة من السلع الأمريكي سيتم إعفاءها من الرسوم تضم 6 منتجات من المقرر أن تكون معفية من التعريفات بداية من يوم 26 ديسمبر/كانون الأول.

مباشر (اقتصاد)

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