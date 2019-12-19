وزير الخدمة المدنية أمام الشورى السعودي الأسبوع المقبل..لعرض توجهات الوزارة

الرياض ـ مباشر: يعقد مجلس الشورى السعودي، يوم الاثنين القادم، جلسته العادية العاشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس، أن وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، سوف يحضر إلى المجلس خلال هذه الجلسة، لتقدم عرضاً عن رؤية الوزارة وتوجهاتها وأهدافها بالمرحلة القادمة.

وخلال الجلسة العادية الحادية عشرة التي يعقدها المجلس الثلاثاء القادم، بحسب الوكالة، يطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1439/1440هـ.

كما يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1439/1440هـ.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1439/1440هـ، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1439/1440هـ.

وخلال الجلسة العادية الثانية عشرة التي يعقدها الأربعاء القادم يصوت مجلس الشورى على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1438/1439هـ.

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1439/1440هـ.

ويناقش المجلس في ذات الجلسة التقرير السنوي لهيئة النقل العام للعام المالي 1439/ 1440هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

كما يتضمن جدول أعمال المجلس خلال هذه الجلسة اتفاقية جمركية ومذكرتي تفاهم في مجال السياحة مع عدد من الدول.

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