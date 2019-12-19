هل هذا Galaxy Fold التالي من سامسونج؟

تسربت مجموعة من الصور على موقع التواصل الاجتماعي الصيني ويبو Weibo لما يمكن أن يكون هاتف سامسونج التالي القابل للطي، والذي يحمل الشكل الصدفي، مما يشير إلى خيارات التصميم المحتملة من سامسونج لهذا الهاتف الذكي المرتقب القابل للطي رأسيًا.

وتخطط العملاقة الكورية الجنوبية لإطلاق المزيد من الأجهزة القابلة للطي في العامين المقبلين، الأمر الذي يوضح أن لديها إستراتيجية قائمة لجعل هذه الهواتف أكثر سهولة.

وكان هاتف جالاكسي فولد من سامسونج هو أحد الهواتف الذكية الأكثر مستقبلية التي ظهرت هذا العام، واستخدمت سامسونج بالنسبة لهذا الجهاز التصميم التقليدي للكتب، لكن بالنسبة للهاتف الذكي القابل للطي التالي، فقد تسعى الشركة إلى تصميم أكثر راحة.

وشوقت الشركة في وقت سابق من هذا العام خلال مؤتمرها للمطورين لعوامل شكلية مختلفة لهاتفها الذكي القابل للطي التالي مع خيارات محتملة، بما في ذلك التصميم الصدفي المشابه لتصميم هاتف Motorola Razr من موتورولا الذي أعلنت عنه الشركة حديثًا.

وتوضح الصور عدم وجود علامة تجارية رسمية من سامسونج على الهاتف الذكي، مما يشير إلى أنه قد يكون نموذجًا أوليًا، لكن الإطار المستدير وشكل مكبر الصوت ينسبان إلى لغة تصميم سامسونج القياسية، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الهاتف الذكي يعمل بواسطة واجهة المستخدم One UI باللغة الصينية.

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وبالانتقال إلى الناحية التصميمة، فإن الهاتف يفتح ليبدو كهاتف قياسي مع وجود أزرار التحكم بمستوى الصوت على اليمين، وتتميز الشاشة بثقب لكاميرا السيلفي، لكن بخلاف جهاز جالاكسي فولد الأول أو Motorola Razr، فإن الهاتف الظاهر في الصور لا يتضمن شاشة خارجية ملونة.

وتتضمن الجهة الخارجية شاشة صغيرة أحادية اللون تعرض في أسفلها الوقت والتاريخ ونسبة البطارية، ويوجد بجانب هذه الشاشة كاميرا مزدوجة مع فلاش.

وبينما لا توضح التسريبات الحالية أي تفاصيل حول الكاميرا، إلا أن تقريرًا صادرًا في السابق أوضح أن Galaxy Fold 2 قد يحتوي على جهاز استشعار ISOCELL Bright HMX من سامسونج بدقة 108 ميجابيكسل ومستشعر آخر للتكبير البصري بقدرة 5X.

وذكرت صحيفة كوريا هيرالد في وقت سابق من هذا الشهر أنه من المتوقع أن يكون جهاز Galaxy Fold المقبل أقل تكلفة من سابقه بنحو 845 دولار، أي أقل من نصف تكلفة الجهاز الحالي البالغ سعره 1980 دولار.

وفي حال صدقت التقارير، فقد تكشف سامسونج النقاب عن الجيل التالي من Galaxy Fold جنبًا إلى جنب مع سلسلة Galaxy S11 في شهر فبراير 2020، ومن المفترض ظهور المزيد من المعلومات في الأسابيع المقبلة مع اقتراب موعد حدث الإطلاق الرئيسي للشركة في أوائل عام 2020.