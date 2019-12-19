إنستاجرام تدعم مطوري المحتوى لتحويل شغفهم إلى مصدر دخل

أعلنت إنستاجرام اليوم عن مجموعة من الطرق الجديدة التي تدعم من خلالها المنصة المحتوى المرتبط بالعلامات التجارية، بما في ذلك طرح أداة Facebook Collabs Manager، بالإضافة إلى عدد من التحديثات لسياساتها الخاصة بالمحتوى المرتبط بالعلامات التجارية والتي من المفترض أن تجعلها أكثر اتساقاً مع سياساتها الخاصة بالإعلانات.

وشكل تطوير المحتوى المرتبط بالعلامات التجارية على مر السنوات وسيلة لمطوري المحتوى على منصة إنستاجرام لتحويل موهبتهم وشغفهم إلى مصدر دخل، ويشكل مطورو المحتوى جزءًا محوريًا من مجتمع إنستاجرام، فهم يلهمون المستخدمين في جميع أنحاء العالم، لذا، فإنها ستخصص المزيد من الموارد عام 2020 لمساعدتهم على بناء وتطوير أعمالهم عبر إنستاجرام.

ويعد المحتوى المرتبط بالعلامات التجارية إحدى الطرق التي تمكن هؤلاء من مزاولة عمل مستدام على إنستاجرام، ومثال على ذلك المستخدمة تشارني التي تدير صفحة @hereweeread، وهو حساب يرشح كتب مميزة للأطفال ويركز على التنوع والشمول.

وقد نجحت تشارني من خلال المحتوى المرتبط بالعلامات التجارية من تلبية شغفها والعمل في المجال الذي تحبه وتوظيفه لتحقيق دخل، وذلك من خلال بناء شراكات مع العلامات التجارية ودور النشر التي تشاركها شغفها.

وقالت تشارني حول تجربتها مع إنستاجرام: أحب مجال عملي في وظيفتي الرئيسية، لكن لدي رغبة كبيرة وشغف يجعلاني أتطلع للقيام بالمزيد، وإذا تمكنت من تأمين مصدر دخل من خلال ما أقوم به هنا والعمل مع العلامات التجارية التي أحترمها وأحبها سأكون قد حققت حلمي.

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وتسعى إنستاجرام إلى مساعدة المزيد من مطوري المحتوى مثل تشارني، وتبعًا لذلك فإنها تقدم أداة Brand Collabs Manager من فيسبوك، وهي منصة مبتكرة كانت متاحة في السابق بشكل حصري لمطوري المحتوى على فيسبوك، إلى مجموعة مختارة من مطوري المحتوى على إنستاجرام.

وسيتمكن هؤلاء الآن من مشاركة أفكارهم المبدعة والتفاعل مع العلامات التجارية وإيجاد شركاء تنسجم توجهاتهم مع جمهور صفحاتهم، ويمكن لمطوري المحتوى من خلال أداة Brand Collabs Manager البحث عن علامات تجارية تنسجم مع توجهاتهم وتسعى لبناء شراكات مع مطوري المحتوى.

ويمكنهم أيضًا البحث عن صفقات جديدة وإدارة الشراكات ومشاركة البيانات والتحليلات بشكل فوري، كما مكنت إنستاجرام العلامات التجارية من الاطلاع على التحليلات والبيانات عند الإشارة إليها في محتوى مرتبط بعلامة تجارية في أداة Brand Collabs Manager وتطبيق إنستاجرام.

وتبعًا إلى أن شبكات المؤثرين تشكل عنصرًا مهمًا بالنسبة للمحتوى المرتبط بالعلامات التجارية، فإن المنصة ستواصل دعمهم في الوصول إلى أداة Instagram Graph API.

وقال صاحب صفحة @MarkianB: أحببت فكرة Brand Collabs Manager التي تسهل الشراكات بين مطوري المحتوى والعلامات التجارية، فحين أتمكن من جمع كل التحليلات والبيانات المرتبطة بصفحتي في مكان واحد سأتخلص من عملية مشاركة هذه البيانات مرارًا وتكرارًا عند السعي لبناء شراكات مع العلامات التجارية، وأنا أشجع وأرحب بكل الأدوات التي تدعم مطوري المحتوى في تحسين أعمالهم عبر الإنترنت.

فيما قالت إيمي بيرليند، نائب رئيس استراتيجية المحتوى لدى سيفورا: يعد عملنا مع مطوري المحتوى على إنستاجرام جزءًا محوريًا في حملاتنا وجهودنا التسويقية وبالتالي فإن دمج إنستاجرام مع أداة Facebook Collabs Manager على فيسبوك يشكل إنجازًا رائعًا ومفيدًا، فمن خلال تحسين قدرات وإمكانيات التواصل مع الشركاء المرتبطين بعملنا والذين يشاركوننا توجهاتنا وقيمنا، ستصبح هذه الصفحات أداة أقوى وأكثر قدرة على دعم عملنا.

وفي إطار جهود المنصة للاستثمار في مختلف الطرق والوسائل لمساعدة ودعم مطوري المحتوى للتفاعل والتواصل بشكل أكثر فعالية مع العلامات التجارية، فقد أوضحت إنستاجرام ضرورة تطوير أدوات وسياسات توفر الشفافية وتحمي مجتمع مستخدميها.

وتحدث المنصة عبر شركة فيسبوك سياساتها لتشمل قواعد أوضح وأدق للتسويق المدفوع لبعض السلع والخدمات مثل السجائر الإلكترونية والتبغ والكحول ومكملات النظام الغذائي، حيث إنها لا تسمح بنشر المحتوى المرتبط بالعلامات التجارية التي تروج لسلع مثل السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ والأسلحة.

وحظرت سياساتها الإعلانية منذ فترة طويلة الإعلان عن هذه المنتجات، وستباشر المنصة بتطبيق هذه السياسات في الأسابيع القادمة، وسيخضع المحتوى المرتبط بالعلامات التجارية التي تروج لسلع مثل الكحول أو مكملات النظام الغذائي للقيود والقوانين.

وستدخل هذه السياسات حيز التنفيذ العام المقبل، إلى جانب مواصلة المنصة تحسين أدواتها وتطوير عمليات الرصد، وتعمل حاليًا على تطوير أدوات محددة لمساعدة مطوري المحتوى على الامتثال للسياسات الجديدة، بما في ذلك تمكينهم من تحديد المستخدمين القادرين على رؤية محتواهم، بناءً على العمر.