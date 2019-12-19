انخفاض الدولار الأمريكي عالمياً مع مساءلة ترامب

مباشر: تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، بفعل تحقيقات مساءلة وعزل الرئيس دونالد ترامب.

وتأثرت الورقة الخضراء سلباً من تصويت مجلس النواب بأغلبية أمس لصالح تحقيقات المساءلة وعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من منصبه.

لكن القرار النهائي لا يزال مرهوناً على تصويت مجلس الشيوخ، وهو أمر غير مرجح الحدوث مع سيطرة الجمهوريين على هذه الغرفة بالكونجرس.

وينتظر المستثمرون إعلان بيانات اقتصادية هامة في الولايات المتحدة اليوم كمؤشر فلادلفيا الصناعي والحساب الجاري وطلبات إعانة البطالة ومبيعات المنازل القائمة.

وبحلول الساعة 9:24 صباحاً بتوقيت جرينتش، هبطت العملة الأمريكية مقابل اليورو بنحو 0.2 بالمائة لتصعد العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1132 دولار.

في حين استقر الدولار مقابل العملة اليابانية عند مستوى 109.57 ين، لكنه انخفض بأكثر من 0.1 بالمائة أمام العملة البريطانية ليرتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.3098 دولار.

واستقرت الورقة الخضراء أمام الفرنك السويسري عند مستوى 0.9806 فرنك لكل دولار.

وخلال نفس الفترة، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بنحو 0.1 بالمائة إلى 97.299.