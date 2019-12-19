1.5 مليار دولار فائض تجارة السعودية مع اليابان خلال نوفمبر

مباشر- السيد جمال: سجلت المملكة العربية السعودية فائضاً بالميزان التجاري مع اليابان - ثالث أكبر دولة على مستوى العالم بالناتج المحلي الإجمالي - خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 بقيمة 1.5 مليار دولار (5.63 مليار ريال)، مقارنة بفائض قيمته 3.33 مليار دولار (12.49 مليار ريال) في الشهر المماثل من العام الماضي.

ووفقاً لبيانات حديثة لوزارة المالية اليابانية، اطلع عليها "مباشر"، بلغ حجم الصادرات السعودية إلى اليابان ملياري دولار (7.5 مليار ريال) في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، مقارنة بـ 3.68 مليار دولار (13.81 مليار ريال) في الشهر المماثل من العام 2018.

وفي المقابل، بلغت قيمة الواردات السعودية من اليابان 500.17 مليون دولار (1.88 مليار ريال) في الشهر الماضي، مقارنة بـ 350.02 مليون دولار (1.31 مليار ريال) في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2018.

يُشار إلى أن شركة أرامكو السعودية تخزن خام النفط في أوكيناوا باليابان منذ فبراير 2011 دون مقابل؛ وتستخدم المنشأة لتزويد الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وآخرين بالنفط.

وتعامل اليابان النفط الخام الذي تخزنه أرامكو كاحتياطات شبه حكومية، وتحسب نصفه ضمن احتياطات الخام الوطنية.

وتحصل اليابان في مقابل توفير مساحة التخزين على أولوية السحب من المخزونات في حالات الطوارئ.

ودخلت اليابان في اتفاق مبدئي مع المملكة العربية السعودية، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي؛ على تجديد صفقة مخطط المشروع المشترك لتخزين النفط الخام في جزيرة أوكيناوا اليابانية.

وبلغ إجمالي صادرات اليابان 58.27 مليار دولار (218.52 مليار ريال) في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مقابل واردات قيمتها 59.02 مليار دولار (221.33 مليار ريال)، لتسجل عجزاً بقيمة 749.39 مليون دولار (2.81 مليار ريال) خلال الشهر.

وتعد اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم على مستوى الناتج المجلي الإجمالي بنهاية عام 2018 بقيمة إجمالية تجاوزت 5.07 تريليون دولار، بعد أمريكا الأولى بناتج 20.51 تريليون دولار، والصين بـ13.46 تريليون دولار.

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