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تراجع أسعار النفط رغم التفاؤل التجاري

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تراجع أسعار النفط رغم التفاؤل التجاري تراجع أسعار النفط رغم التفاؤل التجاري

مباشر: تراجعت النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، لكنها لا تزال عند أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر مع تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وكان الاتفاق التجاري بين أكبر قوتين اقتصاديتين (الولايات المتحدة والصين) ساهم في تحسين الآفاق الاقتصادية العالمية وعزز الآفاق بشأن الطلب على النفط في العام المقبل الأمر الذي يدعم أسعار النفط.

كما أن وزارة المالية الصينية نشرت اليوم الخميس قائمة جديدة تشمل 6 منتجات أمريكية ستكون معفية من التعريفات بداية من يوم 26 ديسمبر/كانون الأول.

وكان التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية والصادر أمس الأربعاء أظهر استقرار إنتاج الولايات المتحدة النفطي قرب مستوى قياسي مع انخفاض مخزونات الخام.

وبحلول الساعة 8:54 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.2 بالمائة إلى 66.05 دولار للبرميل.

كما انخفض سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم خام يناير/كانون الأول بنسبة 0.1 بالمائة إلى 60.86 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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