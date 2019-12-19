محدث.. تنفيذ 5 صفقات خاصة على أرامكو السعودية و"التعاونية"

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الخميس، تنفيذ 5 صفقات خاصة على سهمي أرامكو السعودية والتعاونية للتأمين، بقيمة إجمالية 90 مليون ريال.

ووفقاً لبيانات "تداول"، تم تنفيذ 4 صفقات على "أرامكو" كان أكبرها بنحو 70 مليون ريال، وتم تنفيذها بسعر 36.85 ريال، وتم تنفيذ بقية صفقات أرامكو عند مستويات 37.75 ريال.

وبلغت قيمة صفقة لتعاونية 6.2 مليون ريال، من خلال 80 ألف سهم، وتم التنفيذ بسعر 77.70 ريال.

وشهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، أمس الأربعاء، تنفيذ صفقتين خاصتين على سهم أرامكو السعودية، بأعلى من مستويات تداول السهم خلال الجلسة.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها من خلال اتفاق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بما يتوافق مع ضوابط (تداول)، ولوائح هيئة السوق المالية.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات، بينما تؤثر بكميات وقيم التداول.

ترشيحات:

السوق السعودي يواصل مكاسبه بالمستهل..وأرامكو يخالف الاتجاه

الاتصالات السعودية تطلق سمتها التجارية الجديدة وتغير اسم التداول

وزير العمل: نستهدف تأهيل 1700 سعودية لتولي مناصب قيادية

صادرات النفط الخام السعودي بأعلى مستوى بـ6 أشهر خلال أكتوبر

متوسط أسعار الحديد بالسعودية يهبط للشهر السابع وارتفاع قياسي للأسمنت