رئيس السعودية للكهرباء: مشروع العدادات الذكية يدعم المحتوى المحلي

الرياض – مباشر: قال رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، إن توقيع الشركة لعقود مشروع العدادات الذكية سيسهم في ترجمة مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية السعودية 2030.

وأضاف خالد السلطان، خلال حفل توقيع عقود المشروع اليوم الخميس، أن مشروع العدادات الذكية سيسهم في دعم المحتوى المحلي باعتبار أن 35 بالمائة من العدادات ستصنع محلياً، و33.3 من قيمة المنتجات التي ستصنع منها العدادات "صناعة سعودية".

وبين السلطان، أن المرحلة التجريبية لمشروع العدادات الذكية أثبتت نجاحها، مؤكدا اختيار الأفضل لضمان الاستدامة والقابلية للتطوير والتحديث.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، فهد السديري، إن مشروع العدادات الذكية سيسهم في تقديم حلول وتطبيقات تقنية سهلة وميسرة؛ لمراجعة السلوك الاستهلاكي للخدمة الكهربائية للمشتركين، ويعزز شفافية الشركة في أعمالها وخدماتها.

ووقعت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الخميس، 4 عقود لتنفيذ مشروع العدادات الذكية، بقيمة إجمالية تبلغ 9.55 مليار ريال؛ لتركيب 10 ملايين عداد ذكي خلال عامين.

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