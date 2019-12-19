المركزي السويدي يرفع معدل الفائدة من النطاق السالب

مباشر: قرر البنك المركزي في السويد رفع معدل الفائدة من النطاق السالب إلى الصفر، وهي الخطوة التي تتوافق مع التوقعات على نطاق واسع.

وأظهر بيان السياسة النقدية الصادر عن المركزي السويدي اليوم الخميس، أن البنك قرر زيادة معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من -0.25 بالمائة إلى صفر بالمائة.

ويتوقع صناع السياسة في البنك أن يظل معدل الفائدة (الريبو) عند مستوى صفر في غضون السنوات القادمة قبل يتحرك لزيادته في عام 2022.

ويأتي هذا القرار بعد 5 سنوات من البقاء تحت مظلة معدلات الفائدة السالبة، في حين أن منطقة اليورو واليابان والدنمارك وسويسرا والمجر لا تزال تستخدم الفائدة الأقل من الصفر.

وأرجع البنك قراره إلى أن معدل التضخم قريب من مستهدف البنك والمحدد عند 2 بالمائة منذ بداية عام 2017، كما أن التوقعات الاقتصادية وتوقعات التضخم ظلت ثابتة إلى حد كبير.

وأبقى المركزي السويدي على برنامج شراء الأصول البالغ 45 مليار كرونة سويدية في الفترة من يوليو/تموز 2019 وحتى ديسمبر/كانون الأول 2020.

وأوضح البنك أنه مع هذه السياسة النقدية التوسعية من المتوقع أن يحقق الاقتصاد توازناً في السنوات المقبلة كما أن الظروف تبدو جيدة بشأن التضخم كي يظل قرب المستهدف.

توقعات التضخم والنمو الاقتصادي والبطالة والريبو - (المصدر: المركزي السويدي)

وبحلول الساعة 8:46 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة المحلية للسويد أمام نظيرتها الأمريكية بأكثر من 0.3 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 9.3916 كرونة.