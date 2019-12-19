الارتفاع يغلب على الأسهم الأوروبية بالمستهل مع قرارات السياسة النقدية

مباشر: سيطر الارتفاع على مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، مع ترقب قرارات السياسة النقدية.

وينظر المستثمرون بعين الاهتمام إلى اجتماعات بنك إنجلترا والبنك المركزي في السويد في وقت لاحق من اليوم، مع توقعات بأن يقوم الأخير برفع معدل الفائدة من النطاق السالب.

وكان المركزي الياباني قرر الإبقاء على سياسته النقدية كما هي دون تغيير داخل النطاق السالب مع إبداء نظرة متفائلة حيال الاقتصاد رغم المخاطر الخارجية المحيطة.

ويأتي ارتفاع البورصات الأوروبية وسط عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة على خلفية اتخاذ إجراءات لمساءلة وعزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه، حيث مرر مجلس النواب القرار لكنه في انتظار قرار مجلس الشيوخ.

وبالعودة إلى الوضع في أوروبا، فإنه من المقرر أن تقر المكلة إليزابيث الثانية اليوم التشكيل الجديد للحكومة البريطانية والذي تقدم به بوريس جونسون بعد فوز حزبه بأغلبية في الانتخابات.

وبحلول الساعة 8:08 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.2 بالمائة إلى 415.1 نقطة في حين تراجع المؤشر البريطاني "فوتسي" هامشياً بنحو 0.06 بالمائة إلى 7536.5 نقطة.

فيما صعد المؤشر الألماني "داكس" بنحو 0.2 بالمائة إلى 13243.2 نقطة كما زاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة مماثلة 0.2 بالمائة إلى 5968.9 نقطة.

وفي تلك الأثناء، ارتفع اليورو مقابل العملة الأمريكية بأكثر من 0.1 بالمائة ليصل إلى 1.1129 دولار.