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السعودية للكهرباء توقع 4 عقود لتنفيذ مشروع العدادات الذكية (صور)

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الرياض – مباشر: وقعت الشركة للكهرباء "كهرباء السعودية"، اليوم الخميس، 4 عقود لتنفيذ مشروع العدادات الذكية.

وقالت الشركة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن القيمة الإجمالية للعقود تبلغ 9.55 مليار ريال؛ لتركيب 10 ملايين عداد ذكي خلال عامين.

وأضاف "كهرباء السعودية"، أن مشروع العدادات الذكية يسهم في دعم المحتوى المحلي بنسبة 35 بالمائة من العدادات ستصنع محلياً، مبينة أن 33.3 بالمائة من قيمة المنتجات التي ستصنع منها العدادات "صناعة سعودية".

وبينت الشركة، أن تحالف اتحاد اتصالات "موبايلي" والفنار للإنشاءات فاز بعقد تنفيذ مشروع العدادات الذكية في القطاعين الأوسط والشرقي.

وفازت شركة الصين لمعدات الطاقة الكهربائية والتكنولوجيا المحدودة بعقد تنفيذ مشروع العدادات الذكية في القطاعين الغربي والجنوبي.

وتوقعت السعودية للكهرباء، أن يكون للمشروع أثر إيجابي على نتائج الشركة فور الانتهاء من المشروع.

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