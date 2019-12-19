"تداول": صفقة خاصة على أرامكو السعودية بأعلى من سعر التداول

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الخميس، تنفيذ صفقة خاصة على سهم أرامكو السعودية، بأعلى من مستويات تداول السهم خلال الجلسة.

ووفقاً لبيانات "تداول"، بلغت قيمة الصفقة نحو 70 مليون ريال من خلال 1.9 مليون سهم، وتم تنفيذ الصفقة عند سعر 36.85 ريال.

وتم تداول سهم أرامكو بجلسة الخميس، بين مستويات 36.75 ريال، و36.25 ريال، وهو أعلى وأدنى سعر للسهم حتى هذه اللحظات على التوالي.

وشهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، أمس الأربعاء، تنفيذ صفقتين خاصتين على سهم أرامكو السعودية، بأعلى من مستويات تداول السهم خلال الجلسة.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها من خلال اتفاق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بما يتوافق مع ضوابط (تداول)، ولوائح هيئة السوق المالية.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات، بينما تؤثر بكميات وقيم التداول.

ترشيحات:

أرامكو السعودية تتسلم إشعاراً بشأن عمليات الاستقرار السعري

أرامكو السعودية تستحوذ على 17% من هيونداي أويل بنك الكورية

السوق السعودي يواصل مكاسبه بالمستهل..وأرامكو يخالف الاتجاه

الاتصالات السعودية تطلق سمتها التجارية الجديدة وتغير اسم التداول

وزير العمل: نستهدف تأهيل 1700 سعودية لتولي مناصب قيادية

صادرات النفط الخام السعودي بأعلى مستوى بـ6 أشهر خلال أكتوبر

متوسط أسعار الحديد بالسعودية يهبط للشهر السابع وارتفاع قياسي للأسمنت