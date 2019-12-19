الجدعان: السوق الألمانية "مهمة" للاقتصاد السعودي

الرياض – مباشر: رأس وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان وفد المملكة المشارك في اجتماعات اللجنة السعودية - الألمانية المشتركة في دورتها العشرين بالعاصمة الألمانية برلين، فيما رأس وفد الجانب الألماني وزير الشؤون الاقتصادية والطاقة بيتر ألتماير.

وقال الجدعان، في كلمته الافتتاحية لاجتماعات اللجنة بحسب بيان لوزارة المالية السعودية، إن المملكة وألمانيا عضوان مؤثران في مجموعة العشرين التي ترأسها الرياض حالياً.

وأضاف الوزير: "يمكننا من خلال ذلك العمل معاً على دعم جهود المجموعة من أجل تحقيق تطلعات شعوبها ورفع معدلات نموها، إضافة إلى بحث فرص تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، السعودية ثاني أكبر شريك تجاري عربي لألمانيا، وهذا يشير إلى الأهمية التي تمثلها السوق الألمانية للاقتصاد السعودي بوصفها من أكبر خمس دول صناعية كبرى في العالم ورابع أكبر مصدر للمملكة".

وأكد الجدعان، أن لدى المملكة وألمانيا العديد من القواسم المشتركة؛ إذ يعد اقتصاد المملكة الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك الحال لاقتصاد ألمانيا الذي يعد الأكبر في الاتحاد الأوروبي.

وتطرق الجدعان إلى منتدى الأعمال السعودي - الألماني الذي سيُعقد بالتزامن مع اجتماعات اللجنة السعودية – الألمانية المشتركة، معرباً عن أمله في أن يسهم في تعزيز التعاون؛ خصوصاً فيما يتعلق بمصادر الطاقة المتجددة وبرامج التنمية والتحول الرقمي والبحث العلمي والتطوير.

كما أشار إلى أن هذه الاجتماعات تمثل امتداداً طبيعياً للعلاقات التاريخية التي تربط البلدين منذ أكثر من 90 عاماً، وأنها تؤكد حرص الرياض على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين السعودية وألمانيا.

ثمرات الإصلاحات الهيكلية بالسعودية

وحول ثمرات الإصلاحات الهيكلية خلال السنوات الـ4 الماضية، أوضح وزير المالية السعودي، أن المملكة عملت من خلال رؤية 2030 على مجموعة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي تهدف إلى تغيير شامل وكلي للاقتصاد السعودي؛ لإحداث نقلة تنموية كبيرة على المديين المتوسط والطويل.

وقال الجدعان، إن الإصلاحات ساهمت في ارتفاع معدلات نمو الاستهلاك والاستثمار الخاص بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من عام 2019.

وبين، أن المؤشرات الاقتصادية خلال الأشهر الماضية توضح استمرار تحسن الأداء الاقتصادي، كما أدت جهود تطويـر وتحسين مناخ الأعمال وتنمية المحتـوى المحلي وتعزيـز تنافسية الاقتصاد إلى تحسن ترتيـب المملكة في العديد من المؤشـرات الدولية.

%71 استثمارات صناعية لألمانيا بالسعودية

وأكد الوزير الجدعان، على أهمية أن يرتكز تفعيل التبادل التجاري والاستثماري على استغلال الفرص المتاحة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك مثل الصناعة، والتعدين، والتقنية، والسياحة، والترفيه، وقطاع المال، والتشييد والبناء للمشاريع الكبرى، والخدمات الصحية، بالإضافة إلى قطاع الطاقة المتجددة.

وقال الجدعان: "نرغب أن تكون علاقة البلدين مثالاً يحتذى به في المدى القريب على الصعيد الدولي في عملية التعاون والتبادل التجاري".

وأشارت وزارة المالية في بيانها، إلى أن عدد الاستثمارات الألمانية في المملكة بلغ 189 استثماراً حتى نهاية شهر يوليو/ تموز 2019، برأسمال مدفوع بلغ ما يقارب الـ 17.5 مليار ريال.

ولفتت الوزارة، إلى أن الاستثمار الصناعي شكّل نحو 71 بالمائة من نسبة الاستثمارات الألمانية في المملكة (33 شركة)، يليه الاستثمار في قطاع الخدمات بنسبة 26 بالمائة.

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