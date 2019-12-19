السوق السعودي يواصل مكاسبه بالمستهل.. وأرامكو يخالف الاتجاه

الرياض ـ مباشر: شهد سوق الأسهم السعودية "تداول" أداءً إيجابياً، في مستهل جلسة اليوم الخميس؛ ليواصل مكاسبه للجلسة الخامسة، وجاء سهم أرامكو السعودية باللون الأحمر.

وارتفع المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 0.1 بالمائة بحلول الساعة 10:435 بتوقيت السعودية، بمكاسب بلغت 8.55 نقطة، صعد بها إلى مستوى 8,261.98 نقطة.

وبلغت كمية التداول، حتى هذه اللحظات 46.6 مليون سهم، بلغت قيمتها 1.15 مليار ريال من خلال 38.36 ألف صفقة.

واقتنص سهم "أرامكو" نحو 47 بالمائة من سيولة السوق، بنحو 547 مليون ريال، وجاء متراجعاً 0.68 بالمائة عند مستوى 36.45 ريال.

وتصدر "المتحدة للتأمين" الأسهم الرابحة، بارتفاع نسبته 4.7 بالمائة، وكانت أكبر الخسائر لسهم "سافكو" الذي هبط نحو 1.87 بالمائة.

وعلى مستوى أداء القطاعات، سجل "البنوك" ارتفاعاً نسبته 0.18 بالمائة، وصعد قطاع المواد الأساسية نحو 0.13 بالمائة، مقابل تراجع الطاقة والاتصالات 0.48 بالمائة و0.24 بالمائة على التوالي.

وفيما يخص السوق الموازي "نمو"، فقد جاء مرتفعاً 5.63 بالمائة، بمكاسب بلغت 372.9 نقطة، ليصل إلى مستوى 6,997.8 نقطة.

وتصدر "الوطنية للبناء والتسويق" المكاسب بارتفاع نسبته 13.5 بالمائة، وسجل "التطويرية الغذائية" أكبر الخسائر بتراجع نسبته 1.3بالمائة.

وأنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، تعاملات جلسة أمس الأربعاء، مرتفعاً 0.68 بالمائة، عند مستوى 8,253.43 نقطة، ليسجل ارتفاعه الرابع على التوالي.

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