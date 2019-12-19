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الأسهم اليابانية تواصل الهبوط بالختام دون أعلى مستوى بـ14 شهراً

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الأسهم اليابانية تواصل الهبوط بالختام دون أعلى مستوى بـ14 شهراً الأسهم اليابانية تواصل الهبوط بالختام دون أعلى مستوى بـ14 شهراً

مباشر: تواصل الأسهم اليابانية الهبوط دون أعلى مستوى في 14 شهراً بنهاية تعاملات اليوم الخميس، بالتزامن من إعلان قرار البنك المركزي في البلاد.

وقرر بنك اليابان اليوم إبقاء سياسته النقدية كما هي دون تغيير لكنه أبدى نظرة متفائلة حيال الاقتصاد، حيث يتوقع استمرار التوسع بوتيرة معتدلة.

وفي بيانات اقتصادية اليوم، تراجع معدل البطالة في اليابان إلى 5.2 بالمائة خلال الشهر الماضي مقابل التوقعات التي كانت تشير إلى استقراره عند 5.3 بالمائة.

وبنهاية الجلسة، تراجع المؤشر الياباني "نيكي" بنسبة 0.3 بالمائة إلى 23864.8 نقطة.

ويواصل بذلك المؤشر الياباني الهبوط دون مستوى 24 ألف والذي كسره في وقت سابق من الأسبوع، وهي ما كانت أعلى قراءة في 14 شهراً.

كما أن مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً ، فانخفض بأكثر من 0.1 بالمائة إلى 1736.1 نقطة.

وبحلول الساعة 7:46 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر الين الياباني مقابل العملة الأمريكية عند 109.56 ين.

مباشر (اقتصاد)

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