وزير العمل: نستهدف تأهيل 1700 سعودية لتولي مناصب قيادية

الرياض – مباشر: قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، إن الوزارة عملت على تبني العديد من المبادرات لتحقيق المزيد من التمكين والتدريب للمرأة، وزيادة حصة مشاركتها في سوق العمل، واضطلاعها بأدوار أكثر بروزاً وحيوية في الخطط الاقتصادية.

وأضاف الوزير، خلال كلمة في ملتقى الدورة الثالثة من منتدى المرأة العربية الصينية الذي تنظمه وزارة العمل بالتعاون مع مجلس شؤون الأسرة، أن من ضمن مبادرات الوزارة وأبرزها مبادرة التدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية؛ التي تهدف إلى تدريب وتأهيل ما لا يقل عن 1700 امرأة في القطاعين العام والخاص؛ لتولي المناصب القيادية في مجالات العمل.

وأشار الراجحي؛ وفقاً لما نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، اليوم الخميس إلى تقديم الحكومة السعودية دعماً غير مسبوق في عدة مجالات للمرأة السعودية؛ لعل أهمها التمكين والقيادة الإدارية باعتبارها النصف المكمل للمجتمعات؛ وذلك للوصول إلى مجتمع مستقر، آمن فكرياً، وواعٍ بقضاياه الاجتماعية، ومدرك لأهمية التكامل بين أفراد المجتمع.

وأكد الوزير، أن المملكة تطمح من خلال هذا المنتدى إلى تعزيز بيئة الاستثمار للمرأة، وزيادة الفرص التجارية الواعدة لها، وتعزيز قيمتها في الثقافتين العربية والصينية، ودعمها في المجالات المهنية والاجتماعية والصحية والاقتصادية، وخلق المزيد من رؤى التمكين والتدريب وتنويع آفاق الشراكة بينهما.

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