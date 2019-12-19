أخبار عاجلة

أيمن المزين: مواجهة الأهلي والاتحاد السكندري هتحدد شكل المنافسة على الدوري -
طلعت يوسف مدرب الاتحاد يتحدث عن مواجهة الأهلي القادمة -
الرياض عاصمة العرب الرقمية الأولى في 2020 -
انتشار أمني لقوات الشرطة لتأمين احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة -
مساء dmc - وزيرة الهجرة تطلق حملة لتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية -
ملعب أون - لقاء مع أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا | السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
مساء dmc - د. خالد منتصر: لا أهاجم الأزهر ولكن أنا خائف على الأزهر من تيار يحاول اختطافه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

وزير العمل: نستهدف تأهيل 1700 سعودية لتولي مناصب قيادية

Google+ Print

الرياض – مباشر: قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية ، إن الوزارة عملت على تبني العديد من المبادرات لتحقيق المزيد من التمكين والتدريب للمرأة، وزيادة حصة مشاركتها في سوق العمل، واضطلاعها بأدوار أكثر بروزاً وحيوية في الخطط الاقتصادية.

وأضاف الوزير، خلال كلمة في ملتقى الدورة الثالثة من منتدى المرأة العربية الصينية الذي تنظمه وزارة العمل بالتعاون مع مجلس شؤون الأسرة، أن من ضمن مبادرات الوزارة وأبرزها مبادرة التدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية؛ التي تهدف إلى تدريب وتأهيل ما لا يقل عن 1700 امرأة في القطاعين العام والخاص؛ لتولي المناصب القيادية في مجالات العمل.

وأشار الراجحي؛ وفقاً لما نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، اليوم الخميس إلى تقديم السعودية دعماً غير مسبوق في عدة مجالات للمرأة السعودية؛ لعل أهمها التمكين والقيادة الإدارية باعتبارها النصف المكمل للمجتمعات؛ وذلك للوصول إلى مجتمع مستقر، آمن فكرياً، وواعٍ بقضاياه الاجتماعية، ومدرك لأهمية التكامل بين أفراد المجتمع.

وأكد الوزير، أن المملكة تطمح من خلال هذا المنتدى إلى تعزيز بيئة الاستثمار للمرأة، وزيادة الفرص التجارية الواعدة لها، وتعزيز قيمتها في الثقافتين العربية والصينية، ودعمها في المجالات المهنية والاجتماعية والصحية والاقتصادية، وخلق المزيد من رؤى التمكين والتدريب وتنويع آفاق الشراكة بينهما.

الصورة

الصورة

الصورة

ترشيحات:

العمل السعودية: تطبيق المرحلة الـ14 لبرنامج حماية الأجور فبراير 2020

متوسط أسعار الحديد بالسعودية يهبط للشهر السابع وارتفاع قياسي للأسمنت

استئناف رحلات قطار الحرمين السريع إلى مكة

اليوم.. السعودية للكهرباء توقع عقود مشروع العدادات الذكية

صادرات النفط الخام السعودي بأعلى مستوى بـ6 أشهر خلال أكتوبر

الصندوق السيادي السعودي يدشن رسمياً شركة "جدا" برأسمال 4مليارات ريال

أمر ملكي بتفويض وزير المالية السعودي لتغطية عجز موازنة 2020

هيئات رقابية سعودية توجه انتقادات لشركات التبغ

الداخلية السعودية تدشن 13 خدمة إلكترونية..أبرزها لتسجيل مخالفات الذوق العالم

تفاصيل متوسطات رواتب السعوديين والوافدين بالربع الثالث

السعودية: بدء الدعم المباشر لمشروعات الدواجن مطلع 2020

وزير الصناعة السعودي: بنك الاستيراد والتصدير بمراحله النهائية للإطلاق

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
من مصر | نشاط مكثف للرئيس السيسي اليوم ولقاء مع الحكومة لبحث تطورات ملف حوكمة المنظومة الضريبية

من مصر | نشاط مكثف للرئيس السيسي اليوم ولقاء مع الحكومة لبحث تطورات ملف حوكمة المنظومة الضريبية

اقتراب موعد الإعلان عن الحكومة التونسية

اقتراب موعد الإعلان عن الحكومة التونسية

دياب يبدأ مهمة تشكيل الحكومة اللبنانية

دياب يبدأ مهمة تشكيل الحكومة اللبنانية

رئيس الحكومة اللبنانية المكلف.. من هو حسان دياب؟

رئيس الحكومة اللبنانية المكلف.. من هو حسان دياب؟