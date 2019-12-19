"بي سي آي" تعلن عن توزيع أرباح نقدية للعام 2019

الرياض ـ مباشر: أوصى مجلس إدارة شركة الصناعات الكيميائية الأساسية، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2019، بواقع ريال واحد للسهم.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الخميس، أنه تمت التوصية بتوزيع 27.5 مليون ريال، على 27.5 مليون سهم.

وأشارت إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، الذي سيتم تحديده بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.

وبينت الشركة، أنه سوف يتم الإعلان عن تاريخ صرف الأرباح، لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على توصية مجلس الإدارة.

وارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الثالث من 2019 بنسبة 64.6 بالمائة، إلى 15.3 مليون ريال، مقابل 9.3 مليون ريال بالربع المماثل من 2018.

ووافقت الجمعية العامة للشركة، في مايو / أيار الماضي، على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية 2018.

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