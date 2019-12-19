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جيزي تحصد جائزتين في حفل توزيع جوائز أركيتكتس دارلينج 2019

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جيزي تحصد جائزتين في حفل توزيع جوائز أركيتكتس دارلينج 2019 جيزي تحصد جائزتين في حفل توزيع جوائز أركيتكتس دارلينج 2019

ضمنت "جيزي" مكانتها كإحدى أهمّ الشركات المُصنّعة في قطاع الإنشاءات وذلك بفوزها بجائزتين ضمن فعاليات حفل توزيع جوائز "أركيتكتس دارلينج" 2019. وفي إطار استبيان القطاع الذي أجرته شركة "هاينز" المحدودة وشمل أكثر من 2000 مهندس معماري وأخصائي تخطيط، حصلت "جيزي" على الجائزتين المرموقتين الفضية والبرونزية عن فئتي "تكنولوجيا السلامة وأنظمة التحكّم بالوصول" و"الأبواب الآلية" على التوالي.

وفي هذا السياق، قالت جابي باور، مدير شؤون التسويق الدولي لشركة "جيزي" المحدودة: "نعرب عن بالغ سعادتنا بالفوز مجدداً في حفل توزيع جوائز ’أركيتكتس دارلينج‘ 2019. وتدعم ’جيزي‘ المهندسين المعماريين بصفتها شريكاً في تخطيط وتنفيذ المباني المفعمة بالحياة. وسنعمل أيضاً على تعزيز التواصل الرقمي لتكنولوجيا المباني في المستقبل، واكتساب عملاء من جميع أنحاء العالم عبر منتجات ذكية ومبتكرة".

التركيز على السلامة والراحة

تُقدّم "جيزي" المشورة للمهندسين المعماريين بشكل مكثّف على امتداد دورة حياة المشروع بأكمله. ويوفّر الخبراء في مجال الأبواب والنوافذ وتكنولوجيا السلامة نصائح فردية لا تقتصر على المنتجات الفردية وإنما تشمل كافة مراحل المشروع. وحصدت هذه الشركة التي تتخذ من ليونبرغ مقراً لها العديد من الجوائز بالفعل عن فئات السلامة وأنظمة التحكّم بالوصول. ونذكر كأحد الأمثلة عن ذلك نظام "جيزي كوكبيت": وهو نظام مبتكر لأتمتة الأبنية يربط مختلف منتجات "جيزي" في مجال الأبواب والنوافذ وأنظمة السلامة، ويوفّر بذلك قدراً أكبر من السلامة والراحة والاقتصادية.

أبواب آلية ممتازة

تتمتّع الأبواب الآلية بأهمية كبيرة لدى المهندسين المعماريين. وغالباً ما تتواجد في مداخل المباني وتترك أثرا كبيراً على الانطباع الأولي للزائرين. ويسعدنا على وجه الخصوص أن تكسب "جيزي" نقاطاً من مهندسين معماريين شهيرين، فضلاً عن تكريمها بجائزة الفينيق البرونزي عن حلولها المخصصة في مجال الأبواب الآلية.

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