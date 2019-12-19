نموذج Nintendo Play Station الأسطوري معروض للبيع بالمزاد

أصبحت منصة الألعاب الوحيدة على هذا الكوكب المسماة نينتندو بلاي ستيشن Nintendo Play Station متاحة للشراء عبر مزاد علني بعد أن قرر مالكها الأصلي بيعها في شهر فبراير عبر منصة المزادات العلنية Heritage Auctions، لكن قد يكون السعر فلكيًا، حيث يقول مالك المنصة: إنه رفض عروضًا بملايين الدولارات في الماضي، بما في ذلك عرضًا بقيمة 1.2 مليون دولار من طرف شخص في النرويج.

وكان تاريخ ألعاب الفيديو سيكون مختلفًا للغاية اليوم في حال لم تنته الشراكة المقترحة بين نينتندو وسوني في عام 1991، حيث كانت الشركتان اليابانيتان تخططان لإطلاق منصة جديدة للألعاب تتكون من Super Nintendo مع محرك الأقراص المضغوطة CD-ROM، والتي يطلق عليها اسم نينتندو بلاي ستيشن.

وطلبت نينتندو من سوني في عام 1988 إنتاج قرص مضغوط إضافي لنظام Super Nintendo Entertainment System، ثم أعلنت سوني عن إضافة SNES القادمة للجمهور في CES في عام 1991 قبل أن تصدم نينتندو العالم وسوني بالإعلان عن شراكتها مع فيليبس بدلاً من ذلك.

وانتظر محبو الألعاب إطلاق Nintendo Play Station في عام 1991، لكن تم في النهاية إنشاء 200 وحدة أولية فقط، ولم يتبق منها سوى وحدة واحدة فقط بعد تدمير النماذج الأولية الأخرى البالغ عددها 199، وتسببت الخلافات بين نينتندو وسوني في إلغاء المشروع في عام 1991، واستمرت شركة سوني في إنشاء منصة Play Station الخاصة بها في عام 1994.

ووفقًا للتقارير، فإن النموذج الأولي لمنصة Nintendo Play Station مملوك من قبل تيري ديبولد Terry Diebold الذي اشترى صندوقًا في مزاد عبر الإنترنت بسعر 75 دولار في عام 2009 بعد تقدم شركة أدفانتا Advanta بطلب إعلان الإفلاس.

واكتشف تيري ديبولد وجود النموذج إلى جانب مجموعة من العناصر ضمن الصندوق، حيث اتضح أن أولاف أولافسون Olaf Olaffson، المؤسس وأول رئيس والمدير التنفيذي لشركة Sony Computer Entertainment، قد عمل في شركة Advanta وترك النموذج الأولي الوحيد المتبقي فيها عندما غادر للانضمام إلى تايم وارنر Time Warner.