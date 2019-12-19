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ارتفاع الذهب عالمياً مع عدم اليقين السياسي

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ارتفاع الذهب عالمياً مع عدم اليقين السياسي ارتفاع الذهب عالمياً مع عدم اليقين السياسي

مباشر: صعدت الذهب عالمياً خلال تعاملات اليوم الخميس، مع عدم اليقين السياسي على خلفية مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد .

وفي جلسة تاريخية بالأمس، صوت مجلس النواب لصالح عزل ترامب من منصبه، ليكون بذلك الرئيس الأمريكي الثالث الذي يتعرض لنفس الإجراءات وسط إتهامات بإساءة استخدام السلطة من قبل الديمقراطيين.

لكن الأمر لم يحسم بعد، حيث من المقرر أن يقوم مجلس الشيوخ الأمريكي كذلك بإجراء تصويت مماثل.

وعززت معنويات الحذر الطلب على المعدن والذي ينظر له كبديل استثماري في أوقات عدم اليقين السياسي والمالي.

ويوجد الكثير من البيانات الاقتصادية التي ستكون محل اهتمام المستثمرين اليوم كمؤشر فلادلفيا الصناعي والحساب الجاري وطلبات إعانة البطالة ومبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 7:46 صباحاً بتوقيت جرينتشن ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.1 بالمائة أو ما يعادل 1.50 دولار مسجلاً 1480.20 دولار للأوقية.

كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة هامشية 0.07 بالمائة أو 0.96 دولار ليصعد إلى مستوى 1476.36 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، فإن المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى تراجع هامشياً بنحو 0.09 بالمائة إلى 97.310.

مباشر (اقتصاد)

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