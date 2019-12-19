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المركزي الياباني يثبت معدل الفائدة دون تغيير

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المركزي الياباني يثبت معدل الفائدة دون تغيير المركزي الياباني يثبت معدل الفائدة دون تغيير

مباشر: قرر البنك المركزي في اليابان الإبقاء على معدل الفائدة كما هو دون تغيير، مع إبداء على نظرة متفائلة حيال البلاد.

وكشف بيان السياسة النقدية الصادر عن بنك اليابان، اليوم الخميس، أنه ثبت معدل الفائدة على المدى القصير عند مستوى -0.1 بالمائة.

كما قرر البنك المركزي الإبقاء على العائد على سندات اليابانية لآجل 10 سنوات عند مستوى صفر، مع الحفاظ على برنامج التيسير الكمي عند نفس الوتيرة الحالية والبالغة 80 تريليون ين سنوياً.

وجاء القرار بأغلبية 7 أصوات ضد معارضة اثنين من صناع السياسة.

وذكر المركزي الياباني خلال البيان أن الاقتصاد من المرجح أن يستمر في التوسع بوتيرة معتدلة، حيث أن التباطؤ في الاقتصاديات الخارجية على الطلب المحلي من المتوقع أن يكون محدوداً على الرغم من أنه من المحتمل أن يستمر الاقتصاد في التأثر بالتباطؤ في الوقت الحالي.

ويرى البنك أن المخاطر السلبية التي تقلق الاقتصاديات الخارجية يبدو أنها ستظل كبيرة ومن الضروري التركيز على تأثير ذلك على الشركات والأسر في اليابان.

ويتوقع المركزي الياباني أن تظل السياسة النقدية عند نفس المستويات الحالية أو مستويات أقل طالما كان من الضروري تولية اهتمام عن كثب لاحتمالية تراجع الزخم تجاه تحقيق هدف استقرار الأسعار.

وبحلول الساعة 7:16 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة اليابانية مقابل نظيرتها الأمريكية عند مستوى 109.57 ين.

مباشر (اقتصاد)

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