مساهمو "ساب" يوافقون على تعيين لبنى العليان بمجلس الإدارة

الرياض ـ مباشر: وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي، البنك السعودي البريطاني (ساب)، على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من بداية يناير/كانون الثاني 2020م.

وأوضح البنك، في بيان لـ"تداول"، اليوم الخميس، أنه تمت الموافقة على تعيين لبنى بنت سليمان العليان، عضواً بمجلس إدارة البنك، اعتباراً من 16 يونيو/حزيران 2019م؛ وفقاً لاتفاقية الاندماج.

وأشار إلى أن مجلس الإدارة الجديد سيعقد اجتماعاً لاختيار رئيس المجلس ونائبه ورؤساء وأعضاء اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس الإدارة، وسيتم الإعلان عن تشكيل المجلس في وقت لاحق.

ونوه البنك إلى أنه تمت الموافقة على جميع البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية، باستثناء بند تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة.

وقرر مجلس إدارة "ساب"، في يونيو/حزيران الماضي، تعيين لبنى سليمان العليان، رئيساً لمجلس إدارة البنك حتى نهاية دورة المجلس؛ وفقاً لاتفاقية الاندماج.

وكان كل من البنك السعودي البريطاني (ساب)، والبنك الأول، قد أعلنا عن تنفيذ صفقة الاندماج بين البنكين، بعد انتهاء فترة اعتراض الدائنين.

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