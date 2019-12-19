جهاز الراديو الجديد "بيه إن سي 380" القائم على تقنية الضغط للتحدث من "هيتيرا" - اتصالات فورية وإمكانات غير محدودة

بفضل خبرة 26 عاماً في قطاع أجهزة الراديو المحمولة الاحترافية "بيه إم آر"، تقدّم شركة "هيتيرا" خبرتها وتخصصها في الاتصالات عبر الشبكات العامة، فقامت بإنشاء جهاز راديو قائم على تقنية الضغط للتحدث "بيه أو سي" وفقاً لمعاييرها الصارمة المطّبقة على أجهزة الراديو المحمولة الاحترافية "بيه إم آر". وتهدف الشركة إلى تزويد العملاء بأجهزة وحلول مهنية وعملية قائمة على تقنية الضغط للتحدث.

ويستخدم جهاز الراديو "بيه إن سي 380" من "هيتيرا" الشبكات القائمة العاملة بتقنيات الجيل الثاني "2 جي" والجيل الثالث "3 جي" والجيل الرابع "4 جي" والشبكات المحلية اللاسلكية "دبليو إل إيه إن" في المنطقة. ويُوفر الجهاز بذلك اتصالات فورية للمستخدمين الذين يعملون في مواقع متعددة، مثل مواقع النقل والخدمات اللوجستية وإدارة الممتلكات والمجمعات الصناعية وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن جهاز الراديو الجديد القائم على تقنية الضغط للتحدث لوحة مفاتيح رقمية كاملة من شأنها تسهيل استخدام الجهاز، وكاميرا خلفية بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو في الموقع.

تصميم مريح وصغير الحجم

بفضل تصميمه الصغير ووجود زر قائم على المهام، يعتبر جهاز "بيه إن سي 380" مناسباً للاستخدام بيد واحدة. ويَسهُلُ تحديد موقع زر الضغط للتحدث كبير الحجم، ما يُتيح للمستخدمين الوصول إليه حتى في الظلام. ويمكن لهذا الجهاز أيضاً إجراء مكالمات فردية وجماعية. ويُوفر "بيه إن سي 380" لوحة مفاتيح رقمية كاملة تُتيح للمستخدمين إجراء مكالمة مع مستخدمي أجهزة راديو أخرى، أو إجراء مكالمة هاتفية. ويساعد زر الطوارئ المستقل المتواجد في الأعلى المستخدمين على طلب المساعدة الفورية في حالات الطوارئ، ما يساهم في تعزيز سلامتهم.

أداء صوتي رائع

تضمن تقنية خفض الضوضاء ثنائية الميكروفونات وضوحاً استثنائياً للصوت حتى في البيئات الصاخبة مثل مراكز التسوق والشوارع والمطارات. فتلتقط هذه التقنية صوت المستخدمين وتعمل على خفض الضوضاء المحيطة. وتوفر مكبّرات الصوت المدمجة عالية الطاقة صوتاً مرتفعاً يُعدّ الأفضل ضمن فئته دون إضاعة أي تفصيل من المحادثة.

تحديد المواقع والتتبع

تُعدّ معرفة مكان الموظفين أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على سلامتهم وتحسين كفاءة الفريق. ويضمن جهاز "بيه إن سي 380" تحديد المواقع بدقة في الداخل والخارج من خلال الجمع بين نظام تحديد المواقع العالمي ("جي بيه إس")، ونظام "بايدو" للملاحة بالأقمار الصناعية ("بي دي إس")، ونظام "غلوناس" للملاحة بالأقمار الاصطناعية، ونظام تحديد المواقع العالمي المساعد "إيه جي بيه إس". ويمكن للمشرف الاطلاع على موقع الموظفين بصورة سلسلة على الخريطة وإرسالهم إلى المكان الذي يُطلب تواجدهم فيه بالوقت المناسب.

تصميم صلب ومتين

إنّ جهاز "بيه إن سي 380" حائز ترخيص "آي بيه 67" لمقاومة الماء والغبار، ويلبي معايير الاختبار ضد السقوط وفقاً للمعايير العسكرية "إم آي إل-إس تي دي-810 جي". ويتمتع هذا الجهاز بتصميم قوي بما فيه الكفاية للتعامل مع البيئات الممطرة والغبار ودرجات الحرارة القصوى والصدمات والاهتزازات، وذلك بفضل التصميم الدقيق لهيكله.

بطارية تدوم طوال اليوم

تتيح بطارية الليثيوم أيون القياسية بسعة 4000 ميللي أمبير للجهاز دعم المستخدمين لأكثر من 24 ساعة. ويجعل منفذ الناقل التسلسلي العام الصغير "مايكرو يو إس بي" المدمج شحن البطارية أسهل من ذي قبل. فكلّ ما عليكم هو توصيل كابل "يو إس بي" بالحاسوب المحمول أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

اتصالات فيديو في الوقت الفعلي

يعتبر الوعي الظرفي أساساً لاتخاذ القرارات الصحيحة في حالات الطوارئ. وبناءً على ذلك، يحتوي جهاز الراديو على كاميرا خلفية بدقة 5 ميجابكسل تتيح نقل فيديو بتقنية الجيل الرابع في الوقت الفعلي.

ومن خلال التركيز على قطاع أجهزة الراديو المحمولة الاحترافية "بيه إم آر"، نجحت "هيتيرا" في إنتاج العديد من معدات الاتصالات التقليدية في هذا القطاع. وبالإضافة إلى جهاز "بيه إن سي 380"، أصدرت "هيتيرا" بالفعل نماذج أخرى من تقنيات الضغط للتحدث بما في ذلك "بيه دي سي 550" و"بيه إن سي 550" و"بيه إن سي 370" لتلبية احتياجات العملاء في مختلف القطاعات.