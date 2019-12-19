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وزير سعودي:الشراكة مع القطاع الخاص تعزز فرص الاستثمار بالمباني التعليمية

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وزير سعودي:الشراكة مع القطاع الخاص تعزز فرص الاستثمار بالمباني التعليمية وزير سعودي:الشراكة مع القطاع الخاص تعزز فرص الاستثمار بالمباني التعليمية

الرياض ـ مباشر: قال وزير التعليم السعودي، إن ما تم تخصيصه للتعليم من الميزانية لعام 2020، تفرض على الجميع واجباتٍ كبرى لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأضاف حمد بن محمد آل الشيخ، خلال ملتقى ما قبل الطرح للمجموعة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، أمس الأربعاء، أن الوزارة قطعت شوطاً طويلا على طريق تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار الوزير إلى أن وزارة التعليم، تعمل كذلك على تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية المشرفة على التعليم، وبين الشركات الاستثمارية التي تسعى إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في هذا المجال.

كما بين أن شركة تطوير للمباني، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تبذل جهدا كبيرا في سبيل تعزيز بيئة الاستثمار التعليمي، وفتح قنوات استثمارية جديدة لتوفير المباني التعليمية.

وأشاد الوزير بالدور الكبير الذي يؤديه المركز الوطني للتخصيص في توفير المبادرات، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص كي يقوم بدوره ليسهم في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة، وصولاً لتحقيق رؤية المملكة 2030.

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