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اليوم.. السعودية للكهرباء توقع عقود مشروع العدادات الذكية

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اليوم.. السعودية للكهرباء توقع عقود مشروع العدادات الذكية اليوم.. السعودية للكهرباء توقع عقود مشروع العدادات الذكية

الرياض ـ مباشر: كشفت الشركة للكهرباء، أنه ستوقع اليوم الخميس، عقود مشروع العدادات الذكية الذي يشمل تركيب 10 ملايين عداد ذكي لجميع المشتركين في السعودية.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، أن قيمة العقد 9.56 مليار ريال، وأن مدة العقد 3 سنوات و3 شهور.

وأشارت إلى أن العقد يتضمن توريد وتركيب العدادات الذكية وملحقاتها (شاملة التشغيل والصيانة).

كما نوهت إلى أنه من المتوقع أن يكون للمشروع أثر إيجابي على نتائج الشركة فور الانتهاء من المشروع.

وبينت الشركة أنه سيتم توريد 3.5 مليون عداد من قبل المصانع المحلية، وسيكون ثلث قيمة المشروع من المحتوى المحلي.

وأعلنت الشركة، مؤخرا عن ترسية مشروع العدادات الذكية، لتحالف شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، وشركة "الفنار للإنشاءات"، إلى جانب فرع شركة "تشاينا اليكترك باور اكويبمنت اند تكنلوجي المحدودة".

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