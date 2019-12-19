توضيح من "أنعام القابضة" بشأن اجتماع الجمعية العامة لمعالجة الخسائر

الرياض ـ مباشر: أعلنت مجموعة أنعام الدولية القابضة، عن آخر مهلة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية لمعالجة الخسائر المتراكمة، وموقف الشركة في حال عدم انعقاد الجمعية خلال المهلة.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الخميس، أنه في حال عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في موعد أقصاه 8 يناير / كانون الثاني 2020م، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار، فإن الشركة تعد منقضية بقوة النظام.

وأكدت الشركة على ضرورة حضور المساهمين لاجتماع الجمعية العامة، أو التصويت الآلي على بنود الجمعية؛ وذلك تجنباً لانقضاء المهلة دون عقد الجمعية.

وقرر مجلس إدارة الشركة، في وقت سابق، عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، بتاريخ 31 ديسمبر / كانون الأول 2019، للتصويت على تخفيض رأس المال 92.35 بالمائة، إلى 15 مليون ريال، لإطفاء خسائر متراكمة بنحو 181 مليون ريال.

وأوصى مجلس إدارة الشركة، مؤخرا بزيادة رأسمال الشركة، بقيمة 75 مليون ريال، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

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