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إعلان الشركة السعودية للكهرباء عن توقيع عقود مشروع العدادات الذكية

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إعلان الشركة السعودية للكهرباء عن توقيع عقود مشروع العدادات الذكية إعلان الشركة السعودية للكهرباء عن توقيع عقود مشروع العدادات الذكية
بند توضيح مقدمة ستوقع الشركة للكهرباء اليوم عقود مشروع العدادات الذكية الذي يشمل تركيب 10 مليون عداد ذكي لجميع المشتركين في المملكة العربية السعودية. تاريخ اعلان الترسية 1441-04-18 الموافق 2019-12-15 موضوع العقد توريد وتركيب العدادات الذكية وملحقاتها تاريخ توقيع العقد 1441-04-22 الموافق 2019-12-19 قيمة العقد 9,555,099,334 ريال تفاصيل العقد توريد وتركيب العدادات الذكية وملحقاتها مده العقد 3 سنوات و 3 شهور (بالتشغيل والصيانة) الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها من المتوقع أن يكون للمشروع أثر إيجابي على نتائج الشركة فور الانتهاء من المشروع أطراف ذات علاقة لا يوجد معلومات اضافية • سيتم توريد 3.5 مليون عداد من قبل المصانع المحلية

• سيكون ثلث قيمة المشروع من المحتوى المحلي

مباشر (اقتصاد)

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