إينوفا تفوز بالجائزة القيادية لقيمة العملاء في قطاع خدمة إدارة المرافق في الإمارات العربية المتحدة لعام 2019

حصدت "إينوفا" الجائزة القيادية لريادتها في مجال خلق القيمة للعملاء في قطاع خدمة إدارة المرافق في الإمارات العربية المتحدة لعام 2019 وذلك خلال حفل توزيع جوائز "فروست آند سوليفان" لأفضل الممارسات في الشرق الأوسط 2019 الذي اقيم في 11 ديسمبر في فندق "أتلانتيس"، النخلة في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وتعد "إينوفا" شركةً صمّمت لنفسها مساراً واضحاً من النمو عن طريق التحسين المستمر- وهي واحدة من الشركات القليلة الرائدة في سوق إدارة المرافق في الإمارات العربية المتحدة. وتقدم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات الممكّنة رقمياً لتحسين تجربة المستهلك إلى أقصى حد. ومن خلال تحقيقها للوفورات وضمان النتائج بانتظام على أساس مؤشرات الأداء الرئيسية، التعاقدية والتقنية والمالية، ينظَر إلى "إينوفا" على أنها واحدة من أكثر العلامات التجارية التي تحظى بالثقة في مجال إدارة المرافق في المنطقة.

وقال أبهاي بهارجافا، مدير الممارسات القطاعية لدى "فروست آند سوليفان" مهنئاً "إينوفا" على فوزها بالجائزة: "لقد شكّلت ’إينوفا‘ سابقةً عظيمة تشهد على كيفية قدرة الشركات في المنطقة على الابتكار لتحقيق المزيد من النمو وتحسين تجربة العملاء والقيمة التي يحصلون عليها إلى أقصى حد". وأضاف: "لقد دمجت ’إينوفا‘ بنجاح الممكّنات الرئيسية في قطاع إدارة المرافق ضمن نموذج أعمالها، بما في ذلك التركيز على إدارة مكان العمل والتقنيات الذكية وخدمات إدارة الطاقة. وقد سمح لها هذا النهج المبتكر بتيسير النمو ضمن قطاعات خدمات الطاقة الناشئة والرعاية الصحية والنقل، وصولاً إلى نمو مستمر وزيادة مطردة في العائدات". وتابع حديثه قائلاً: "تتميّز ’إينوفا‘ عن غيرها باستفادتها من إستخدام التطبيقات التكنولوجية المتمثّلة بحزمة أنظمتها الرقمية، بما في ذلك منصة الرؤية الفائقة ’هاب جرايد‘، والتحليلات المعززة التي تتيحها لوحات التحكم المتفوّقة، فضلاً عن تطبيق يوفر بيانات بالوقت الفعلي عن استهلاك الطاقة وعن المرافق. لقد توصّلت ’إينوفا‘ بنجاح إلى تمكين العملاء من الاستعمال الأمثل لمرافقهم وتوفير تجربة أفضل، مع الحد من بصمتهم الكربونية وتعزيز حياة أصولهم."

من جانبه، قال رينو كابري، الرئيس التنفيذي لـ"إينوفا" في معرض تعليقه على الأمر: "إنه لشرف عظيم أن نفوز بهذه الجائزة من ’فروست آند سوليفان‘ وأن نحظى بالتكريم على جهودنا المتواصلة لتوسيع قدراتنا، فضلاً عن رقمنة خدماتنا لمصلحة عملائنا. وبفضل استخدامنا لأحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيا الذكية والاستفادة إلى أقصى درجة من التحليلات المعززة، فإننا نساعد عملاءنا على تحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة في مرافقهم وتحقيق الوفورات في التكاليف وإطالة حياة أصولهم، ليس هذا فحسب، بل نساعدهم أيضاً في إيجاد بيئة عيشٍ صحية وآمنة يستمتع بها الجميع". وأردف قائلاً: "منذ انطلاقتنا ركّزنا مساعيَنا على المحافظة على الموارد البيئية المستخدمة ضمن المواقع المبنية. وفي إطار مساهماتنا نحو تحقيق مستقبل مستدام، قمنا بتزويد موظفينا الذين يتمتعون بأعلى المواهب بأحدث التقنيات وأفضل الممارسات العالمية، وعملنا في الوقت عينه على ابتكار حلولٍ مبتكرةٍ فعلاً في مجال الطاقة يمكن تطبيقها على مجموعة واسعة من المرافق".

تجدر الإشارة إلى أن جوائز "فروست آند سوليفان" تُمنح للشركات التي تعتمد أفضل الممارسات في مختلف القطاعات. وتعدّ هذه الجوائز تكريماً لما تقدمه هذه الشركات من ابتكارات والتزام وابداعات تكنولوجية وخدمة للعملاء واستراتيجيات عمل ناجحة ضرورية من أجل النمو في الأسواق العالمية. وتهدف "فروست آند سوليفان" إلى المساعدة على دفع الابتكار والتميز وتحقيق تغيير إيجابي في الاقتصاد العالمي من خلال تكريم المنتجات والشركات والأفراد الأفضل في فئتهم.