يوكوجاوا الشرق الأوسط تفوز بجائزة ’أفضل شركة للعام في مجال أتمتة العمليات في الشرق الوسط لعام 2019

فازت شركة "يوكوجاوا" بـ ’جائزة أفضل شركة للعام في مجال أتمتة العمليات في الشرق الوسط لعام 2019‘ خلال حفل جوائز أفضل الممارسات في الشرق الأوسط لعام 2019 من "فروست آند سوليفان" التي أقيمت في دبي.

تعتبر "يوكوجاوا" علامة تجارية تحظى باحترام كبير في سوق أتمتة العمليات وجهة فاعلة مشهورة في الشرق الأوسط بفضل توفيرها لحلول مبتكرة لعملائها، وبخاصة في قطاعات الطاقة والكيماويات.

في سياق أتمتة العمليات، تختلف مستويات النضج والأنظمة القديمة والتعقيد بين القطاعات المختلفة، وحتى بين مختلف المستخدمين النهائيين. وهذا يجعلها قطاعات معقدة للغاية يصعب تلبية إحتياجاتها. وتتفوق "يوكوجاوا" في هذا المجال، حيث قامت ببناء نهج فريد من نوعه يتمحور حول التعاون والابتكار المشترك. بالتالي، تستطيع "يوكوجاوا" تقييم احتياجات المستخدم النهائي بدقة وتزويده بعروض حلول مخصصة توفر عوائد مرتفعة على الاستثمار مع تسهيل عملية التنفيذ والتكامل.

وقال أبهاي بهارجافا، مدير شؤون الممارسة الصناعية لدى "فروست آند سوليفان" مهنئاً "يوكوجاوا" على فوزها بالجائزة: "لقد تفوّقت شركة ’يوكوجاوا‘ في الاستفادة من الرقمنة والابتكار لتوفير القيمة للعملاء – وفي هذا السياق، نجحت في تهيئة موقع مميز لنفسها في سوق الشرق الأوسط الذي يتميز بالمنافسة الشديدة في مجال أتمتة العمليات. ويبدو ذلك واضحاً بشكل خاص في قطاع النفط والغاز الذي يتطلب موارد كثيرة. ومع انتعاش سوق الطاقة والتحول الاستراتيجي نحو التركيز على التميز التشغيلي، تتوقع ’يوكوجاوا‘ دفعاً متزايداً نحو تبني الرقمنة من قبل المستخدمين النهائيين. ونعتقد اعتقاداً راسخاً أن حافظتها من الحلول والخدمات المقدمة هي المميز الرئيسي لتحقيق التميز، وهي تسهم في الوقت نفسه في تحسين سلسلة قيمة العملية بأكملها".

ولدى استلامه الجائزة، قال نوريناو ساتو، المدير ونائب الرئيس التنفيذي الأول لشركة "يوكوجاوا" الشرق الأوسط وشمال افريقيا: "إنه لشرف بالنسبة لنا أن يتم تكريمنا كشركة رائدة في قطاع أتمتة العمليات في الشرق الأوسط. ونواصل التزامنا بالمشاركة في خلق القيمة مع عملائنا وتحقيق التميز في مجال التكنولوجيا والحلول من خلال علامة ’أوبريكس‘ الرائدة لدينا. وتغطي علامة ’أوبريكس‘ التجارية عدة مجالات بدءاً من إدارة الأعمال ووصولاً إلى العمليات وهي توفر القيمة ضمن خمس فئات رئيسية هي: التحول والتحكم والقياس والتنفيذ ودورة الحياة".

تجدر الإشارة إلى أن جوائز "فروست آند سوليفان" تُمنح للشركات التي تعتمد أفضل الممارسات في مختلف القطاعات. وتعدّ هذه الجوائز تكريماً لما تقدمه هذه الشركات من ابتكارات والتزام وابداعات تكنولوجية وخدمة للعملاء واستراتيجيات عمل ناجحة ضرورية من أجل النمو في الأسواق العالمية. ويتمثّل هدف "فروست آند سوليفان" في المساعدة على دفع عجلة الابتكار والتميز وتحقيق تغيير إيجابي في الاقتصاد العالمي من خلال تكريم المنتجات والشركات والأفراد الأفضل في فئتهم.