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الاتصالات السعودية تطلق سمتها التجارية الجديدة وتغير اسم التداول

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الاتصالات السعودية تطلق سمتها التجارية الجديدة وتغير اسم التداول الاتصالات السعودية تطلق سمتها التجارية الجديدة وتغير اسم التداول

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة الاتصالات (اس تي سي)، عن إطلاق السمة التجارية الجديدة للشركة، والشركات التابعة لتتوافق مع استراتيجية الشركة فيما يتعلق بالتحول الرقمي.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن تساهم السمة الجديدة في تعزيز قيمة العلامة التجارية لـ"stc"  كأحد أغلى العلامات التجارية بالشرق الأوسط.

وبينت أنه تم تغيير اسم التداول للشركة باللغة العربية على موقع السوق المالية السعودية (تداول) من (الاتصالات) إلى (اس تي سي).

كما أشارت إلى أنه تم كذلك تغيير مسمى كل من شركة "فيفا الكويت" وشركة "فيفا البحرين" إلى "stc" وذلك بشكل موحد ومتزامن مع إطلاق السمة التجارية الجديدة للشركة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية STC، في أكتوبر / تشرين الأول الماضي، إنه من المتوقع بدء خدمات الجيل الخامس لقطاع الشركات بالسعودية مطلع 2020.

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