يعلن البنك السعودي البريطاني (ساب) عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)

1- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 01 يناير2020م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 31 ديسمبر2022م من بين المرشحين حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسمائهم:

1-السيدة/ لبنى بنت سليمان العليان

2- الأستاذ/ خالد بن عبدالله الملحم

3- الأستاذ/ محمد بن عمران العمران

4- الأستاذ/ سعد بن عبدالمحسن الفضلي (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)

5- الأستاذ/ أحمد فريد العولقي

6- السيدة/ ماريا راموس

7- السيد/ مارتن باول

8- السيد/ ستيوارت جوليفير

وبهذا يكون تشكيل مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) الجديد لدورته القادمة الممتدة لمدة ثلاث سنوات اعتبارآ من 01 يناير2020م وحتى 31 ديسمبر 2022م مكون من الأعضاء المذكورين أعلاه، إضافة إلى ممثلي الشريك الأجنبي شركة هونج كونج وشنغهاي المصرفية القابضة (بي في) المعينين، والذي تم تعيينهم من قبل الشركة وفقآ للمادة (17) من نظام البنك الأساسي، وهم كل من :

- السيد/ ديفيد ديو

- السيد/ سمير عساف

- السيد/ ستيفن موس

2- عدم الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 01 يناير2020م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 31 ديسمبر2022م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وهم كالتالي :

- الأستاذ/ خالد بن صالح السبيل

- الأستاذ/ عمر بن عبدالله السبتي

- الأستاذ/ وليد بن أحمد بامعروف

3- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين السيدة/ لبنى بنت سليمان العليان كعضو مجلس إدارة البنك (عضو غير تنفيذي) اعتباراً من تاريخ 16يونيو2019م حتى نهاية الدورة الحالية في 31 ديسمبر2019م، وفقاً لإتفاقية الإندماج.

4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ أحمد بن فريد العولقي عضواً في مجلس إدارة البنك (عضو مستقل) اعتباراً من تاريخ 16 يونيو 2019م حتى نهاية الدورة الحالية 31 ديسمبر 2019م، وفقاً لإتفاقية الإندماج.

5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين السيدة/ ماريا راموس عضواً في مجلس إدارة البنك (عضو مستقل) اعتباراً من تاريخ 16 يونيو 2019م حتى نهاية الدورة الحالية في 31 ديسمبر 2019م، وفقاً لإتفاقية الإندماج.

6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين السيد/ مارتن باول عضواً في مجلس إدارة البنك (عضو مستقل) اعتباراً من تاريخ 15 يوليو 2019م حتى نهاية الدورة الحالية في 31 ديسمبر 2019م، وفقاً لإتفاقية الإندماج.