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إعلان شركة الصناعات الكيميائية الأساسية عنتوصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن 2019

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إعلان شركة الصناعات الكيميائية الأساسية عنتوصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن 2019 إعلان شركة الصناعات الكيميائية الأساسية عنتوصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن 2019
بند توضيح مقدمة أوصى مجلس إدارة شركة الصناعات الكيميائية الأساسية في اجتماعه المنعقد بتاريخ 18 ديسمبر 2019م للجمعية العامة لمساهمي الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2019م على النحو التالي: تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1441-04-21 الموافق 2019-12-18 اجمالي المبلغ الموزع 27,500,000 ريال عدد الأسهم المستحقة للأرباح 27,500,000 سهم حصة السهم من التوزيع 1 ريال لكل سهم نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 10 تاريخ الأحقية ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ إنعقاد الجمعية العامة والذي سيتم تحديده بعد أخذ موافقة الجهات المختصة. تاريخ التوزيع سوف يتم الإعلان عنه لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية. معلومات اضافية بالنسبة للمستثمرين غير المقيمين بالمملكة فإن الأرباح التي تدفعها لهم الشركة ستكون خاضعة للضريبة المستقطعة بمقدار 5% عند تحويل تلك الأرباح أو إيداعها في حساباتهم المصرفية وذلك وفقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.وتهيب الشركة بمساهميها الكرام سرعة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بمحافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم لدى البنوك في يوم التوزيع.

مباشر (اقتصاد)

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