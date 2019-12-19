تعلن شركة الإتصالات السعودية عن إطلاق سمتها التجارية الجديدة و تغيير اسم التداول على موقع السوق المالية السعودية (تداول).

تفاصيل الإعلان تعلن شركة الإتصالات السعودية (الشركة) للسادة المساهمين الكرام عن إطلاق السمة التجارية الجديدة للشركة والشركات التابعة لتتوافق مع استراتيجية الشركة فيما يتعلق بالتحول الرقمي وإثراء تجربة العملاء، ومن المتوقع أن تساهم السمة الجديدة في تعزيز قيمة العلامة التجارية لـ"stc" كأحد أغلى العلامات التجارية في الشرق الأوسط.

وتم كذلك تغيير مسمى كلاً من شركة "فيفا الكويت" وشركة "فيفا البحرين" إلى "stc" وذلك بشكل موحد ومتزامن مع إطلاق السمة التجارية الجديدة للشركة.

وعليه تم تغيير اسم التداول للشركة باللغة العربية على موقع السوق المالية السعودية (تداول) من (الإتصالات) إلى (اس تي سي).