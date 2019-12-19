تداول البيتكوين مقابل تداول العملات – ما الفرق؟

سوق الفوركس هو مركز العالم لتبادل العملات، يقوم المتداولون باستغلال التقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية لتحقيق الربح، فكلما تباينت العملة زاد الربح والمخاطر.

إن المبدأ الذي يستند إليه تداول الفوركس يشبه تمامًا تداول البيتكوين، حيث يقوم المتداولون بتبادل عملة مشفرة أمام عملة أخرى، فالهدف الأساسي من التداول هو الشراء بسعر منخفض والبيع بأرباح عالية، ومع ذلك، فإن التقلبات غير المتوقعة في البيتكوين وعوامل التأثير في دفع الأسعار تختلف عن الفوركس.

في هذه المقالة، سنوضح إطار عمل تداول عملة البيتكوين مقارنة بالعملات الأجنبية على منصة التداول وكيفية تداول البيتكوين مقابل الدولار وغيره من العملات وتأثيرها على سلوك البيتكوين والفوركس.

1 .معدلات العرض

يتم تنظيم مقدار العملة الأجنبية المتداولة بواسطة البنوك المركزية المحددة، بينما تتحكم خوارزميات الأسُ بإنتاج العملة المشفرة، حيث تعمل هذه الآلية على خفض التضخم بشكل منتظم مع زيادة عدد عملة البيتكوين.

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تم إنشاء عملة البيتكوين بسرعة في البداية ويتم تقليل الانتاج بشكل كبير على عدة سنوات، على الرغم من أن هذه الطريقة المحوسبة جديدة ويصعب فهمها بالنسبة للبعض، فمن المهم أن تلاحظ أنها تقلل من عدم القدرة على التنبؤ لأنك تعرف بالفعل عدد عملات البيتكوين التي سيتم انتاجها في المستقبل القريب والبعيد.

2 .التضخم

يعتقد العديد من معجبي البيتكوين أن عملة البيتكوينمحصنة ضد التضخم، قد يكون هذا صحيحًا بالنسبة للتضخم النقدي، ولكن ليس بالنسبة للتضخم على مستوى الأسعار.

إن خوازميةالبيتكوين لها حد أقصى يبلغ 21 مليون بيتكوين يمكن تعدينه، نظرًا لحقيقة أنه محصنة ضد التضخم النقدي، ليس هذا هو الحال مع العملات الأجنبية التي تخضع للتنظيم الحكومي لأنها يمكن أن تنتج عملات مستقرة في أي وقت مما يؤدي إلى التضخم النقدي.

أما بالنسبة لتضخم سعر البيتكوينوأسعار العملات الأجنبية الأخرى فإن العوامل المؤثرة على الأسعار ليست متقاربة.

فأسعار العملات الأجنبية تؤثر عليها العديد من العوامل مثل الدين العام للدولة وأسعار الفائدة والاستقرار السياسي والصحة الاقتصادية، أما بالنسبة لأسعار عملة البيتكوين فإن العوامل المؤثرة على أسعارها أكثر تعقيدًا بالإضافة إلى نظريات المضاربة.

3 .معدل الطلب

واحدة من مزايا وجود عملة مركزية هو الطلب الموحد، نظرًا لأن الحكومة تسيطر على معدل طلبها وعرضها، وبالتالي يكون لها أثر على الاقتصاد وهذا أمر لا جدال فيه.

أما عملة البيتكوين لا تملك هذه الراحة الذي تمتلكها العملات الأجنبية، حيث أن طلب البيتكوين يتم تحديده من خلال العديد من العوامل بما في ذلك اعتماد الجمهور وظهور السوق وثقة المستثمرين في قيمة البيتكوين.

مع اتساع نطاق التبني العام، سيزداد الطلب على البيتكوين، ومع زيادة الأسواق الناشئة التي تقبل عملات البيتكوين فإن انتشارها سوف يتوسع، وتتأثر عملة البيتكوين سلبًا بالرأي العام والقصص الإخبارية، مثل اعلان شركة Gox عن افلاسها واستخدامها المكثف للبيتكوين داخل شبكة الإنترنت، مشاركة بورصة نيويورك وبورصة ناسداك في تكنولوجيا البلوكشين عززت الرأي العام للجمهور حول قدرة البيتكوين على الاحتفاظ بالقيمة.

4 .التقلب

أقصى تقلب لأزواج العملات الأجنبية هو حوالي 1% وأقل نسبة تقلب 0.5%، على العكس من ذلك عملة البيتكوين التي لديها معدل تقلب مرتفع يتراوح بين 5% و15% بمتوسط تقلب 10%، لهذا السبب تجذب البيتكوين المستثمرين ذوي المخاطر العالية.

5 .منصة التداول

يقدم كل من الفوركس والبيتكوين منصات تداول متعددة، ولكن الفوركس يتفوق على البيتكوين في عدد الوسطاء الذين يقدمون العديد من المنصات لتداول الفوركس.

الفرق الرئيسي بين الاثنين هو العملات البديلة المعروضة للتداول بها، فالبيتكوين يتداول بانتظام مع الدولار الأمريكي إلى جانب العملات المشفرة البديلة، لكن في تداول الفوركس لا يتم تبادل العملات المشفرة مع العملات الأجنبية في منصات الفوركس ولكن يتم استبدالها بعملات أقل شهرة.

على الرغم من وجود العديد من أوجه التشابه بين البيتكوين والعملات الأجنبية إلا أن سلوكهم المتباين يقول عكس ذلك.