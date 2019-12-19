جوجل وأمازون وآبل تتفق على جعل مساعداتها الرقمية متوافقة

أعلنت ثلاث شركات من الشركات الرائدة في مجال المساعدات الرقمية، وهي أمازون، وجوجل، وآبل، اليوم الأربعاء أنها ستتعاون لإرساء الأسس لتحسين التوافق بين منتجاتها المنزلية الذكية.

وقالت الشركات الأمريكية: إن (تحالف زيجبي) Zigbee Alliance – الذي يضم أيضًا شركات شهيرة مثل: (أيكيا) IKEA، و NXP Semiconductors – سيساهم أيضًا في المشروع الذي يحمل عنوان Connected Home over IP.

وتأتي هذه الشراكة النادرة على خلفية المنافسة الشديدة بين شركات التقنية العالمية للسيطرة على سوق المساعدين الصوتيين والأجهزة الذكية الأخرى. وتهدف المجموعة إلى تسهيل بناء الشركات المصنعة للأجهزة منتجات متوافقة مع خدمات المنزل والصوت الذكية، مثل: (أليكسا) Alexa التابع لأمازون، و(سيري) Siri التابع لآبل، و(أسيستنت) Assistant التابع لجوجل.

يُشار إلى أن شركة أمازون أطلقت أواخر شهر أيلول/سبتمبر الماضي مبادرة جديدة من شأنها أن تتيح للمستخدمين الوصول إلى مساعدها الرقمي (أليكسا)، ومساعد مايكروسوفت (كورتانا)، والعديد من المساعدات الرقمية الأخرى التي يُتحكَّم بها صوتيًا، من جهاز واحد.

ولم يكن التعاون بين أمازون ومايكروسوفت الأول بينهما، إذ أعلنت الشركتان قبل عامين أن أليكسا وكورتانا سيكونان قادرين على التحدث مع بضعهما، وهي خطوة نادرة في حد ذاتها، لأن معظم المساعدات الرقمية تستخدم البيانات من النظم البيئي الخاصة بها، وليس عن طريق التحدث إلى المساعدات الأخرى.