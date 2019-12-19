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سامسونج تعمل على حاسوب لوحي مع قلم S Pen

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سامسونج تعمل على حاسوب لوحي مع قلم S Pen سامسونج تعمل على حاسوب لوحي مع قلم S Pen

أفاد موقع (سام موبايل) SamMobile بأن شركة سامسونج تعمل على حاسوب لوحي جديد يمتاز بأنه سيأتي مع قلمها الإلكتروني (إس بن) S Pen.

وقال الموقع – المتخصص بأخبار شركة سامسونج: إن الجهاز التالي من سامسونج مع قلمها الإلكتروني S Pen سيكون (جالاكسي نوت10 لايت) Galaxy Note10 Lite – النسخة المخففة من هاتفها الرائد (جالاكسي نوت10) – ولكن يبدو أنه لن يكون وحده. وأضاف الموقع أن علم أن سامسونج تعمل على حاسوب لوحي جديد قد يأتي مع قلمها الإلكتروني.

ووفقًا لموقع (سام موبايل)، فإن الحاسوب اللوحي الجديد من سامسونج يحمل لرقم الطراز (إس إم-بي610) SM-P610، وهو قيد التطوير إلى جانب حاسوب آخر يحمل رقم الطراز (إس إم-بي615) SM-P615 ويُرجح أن سيكون نسخة تدعم شبكات الجيل الرابع LTE من الحاسوب. وأضاف الموقع إلى أن الجهاز لا يزال في المراحل الأولية للتطوير، لذا فقد يحتاج بعض الوقت قبل إطلاقه.

وفي حال أطلقت سامسونج حاسوبًا لوحيًا جديدًا مع القلم الإلكتروني S Pen، فلن يكون الأول، إذ سبق للشركة الكورية أن أطلقت حاسوبها اللوحي Galaxy Tab A قبل نحو تسعة أشهر مع القلم الإلكتروني.

ووفقًا للموقع، فإن الحاسوب اللوحي الذي تعمل عليه سامسونج لن يأتي مع مواصفات متقدمة، ما يعني أنه لن يكون الإصدار القادم من (جالاكسي تاب إس6) Galaxy Tab S6. ورجح الموقع أن يكون الحاسوب من أعلى الفئة المتوسطة، إذ سوف يأتي مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت.

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ويتوقع الموقع أن تظهر المزيد من التسريبات عن الحاسوب اللوحي الذي سيأتي مع القلم الإلكتروني S Pen خلال الأيام القادمة.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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