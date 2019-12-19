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هواوي تعلن رسميًا عن هاتفها Huawei P Smart Pro

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أعلنت شركة هواوي عن هاتفها الذكي الجديد (هواوي بي سمارت برو) Huawei P Smart Pro الذي يمتاز بعدد من المواصفات المميزة، بما في ذلك الكاميرا الأمامية منبثقة.

يُشار إلى أن هاتف (هواوي بي سمارت برو) الجديد من الشركة الصينية ليس هاتفًا جديدًا تمامًا، إنما هو نسخة باسم مختلف من هاتفها (هواوي واي9إس) Huawei Y9s الذي أعلنت عنه الشركة الشهر الماضي. وهو متاح حاليًا في بعض الدول الأوروبية.

هواوي تعلن رسميًا عن هاتفها Huawei P Smart Pro

ومع أن هاتف (هواوي بي سمارت برو) يقدم 3 كاميرات خلفية، وكاميرا أمامية منبثقة، إلا أنه ينتمي إلى فئة الهواتف المتوسطة، وذلك بالنظر إلى المعالج، وباقي المواصفات.

ويقدم الهاتف شاشة من نوع (آي بي إس إل سي دي) IPS LCD بقياس 6.59 بوصات وبدقة 2340×1080 بكسل، كما يقدم ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 512 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

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ويضم (هواوي بي سمارت برو) – الذي يعمل بواجهة المستخدم EMUI 9.1 القائمة على الإصدار 9 باي من نظام التشغيل أندرويد التابع لشركة جوجل – معالجًا من نوع (كيرين 710إف) Kirin 710F بتردد 2.2 جيجاهرتز.

هواوي تعلن رسميًا عن هاتفها Huawei P Smart Pro

هواوي تعلن رسميًا عن هاتفها Huawei P Smart Pro

أما الكاميرات، فتبلغ دقة الكاميرا الأمامية المنبثقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وبالنظر إلى الكاميرات الخلفية الثلاث فهي بدقة 48 ميجابكسل للرئيسية وفتحة عدسة f/1.8، و8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4 للثانية المخصصة للتصوير العريض بزاوية 120 درجة، أما الثالثة فهي بدقة 2 ميجابكسل.

ويمتاز (هواوي بي سمارت برو) بأنه يدمج حساس البصمة في زر الطاقة الجانبي، وهو سيتوفر في لونين: الأسود، والأزرق، ويأتي مع بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ساعة مع تقنية الشحن باستطاعة 10 واط. وهو يتوفر بسعر 350 يوروًا.

تجدر الإشارة إلى أن هاتف (هواوي بي سمارت برو) – كما (هواوي واي9إس) – يشبه إلى حد كبير هاتف (هونور 9إكس) Honor 9X الذي أُعلن عنه أواخر شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ولكنه يختلف في بعض المواصفات الداخلية.

هواوي تعلن رسميًا عن هاتفها Huawei P Smart Pro

البوابة العربية للأخبار التقنية

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