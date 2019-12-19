إنستاجرام تعلن عن تشديد القيود على منشورات المؤثرين

أعلنت خدمة مشاركة الصور والفيديو إنستاجرام اليوم الأربعاء أنها ستبدأ تطبيق سياسة أكثر صرامةً على المنشورات التي ينشرها المؤثرون للترويج للعلامات التجارية والمنتجات.

وقالت إنستاجرام – المملوكة لشركة فيسبوك – في تدوينة: إنها سوف تبدأ فرض قوانين أكثر صرامةً على المنشورات الترويجية التي تسوق للسجائر الإلكترونية، والتبغ، والأسلحة، مع الإشارة إلى أنها لم تكن تسمح بها أصلًا.

وأضافت الشركة أنها سوف فرض “قيود خاصة” على الترويج لمنتجات أخرى، مثل: الكحول، والمكملات الغذائية. وفي هذه الحالات، تقول إنستاجرام: إنها ستسمح لمنشئي المحتوى بتقييد من يمكنه رؤية المحتوى الخاص بهم حسب العمر، وهي ميزة قالت الشركة في وقت سابق من الشهر الحالي إنها قادمة، وذلك عندما أعلنت أنه سيتعين على المستخدمين الجدد إدخال تواريخ ميلادهم.

وقالت إنستاجرام أيضًا: إنها ستفتح “مدير متعاوني العلامات التجارية” Brand Collabs Manager التابع لفيسبوك لمجموعة مختارة من منشئي المحتوى، ما يعني أنه سيكون بإمكان منشئي المحتوى تبادل الرؤى ومدى التفاعل مع العلامات التجارية، والعثور على شركاء محتملين من العلامات التجارية التي تتوافق مع جمهورهم.

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يُشار إلى أن هذه الخطوة كانت متوقعة منذ أن بدأت إنستاجرام إخفاء عدد الإعجابات على المنشورات، إذ إن ذلك التغيير سيؤثر على علاقة المؤثرين بالعلامات التجارية التي لن تتمكن من معرفة مدى تأثيرهم. لذا، فإن إتاحة Brand Collabs Manager سوف يسمح للعلامات التجارية بمعرفة مع من تسوق من منشئي المحتوى.

كما يُشار إلى أن هذا الإعلان يأتي بعد أقل من 24 ساعة من إعلان إنستاجرام عن إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين مشاركة أكثر من صورة ضمن القصص.