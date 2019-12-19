تطورات مساءلة ترامب تُهيمن على الأسواق العالمية اليوم

من:أحمد شوقي

مباشر: أثارت تطورات مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قبل مجلس النواب اهتمامات الأسواق العالمية في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

ويجرى مجلس النواب الأمريكي جلسة تاريخية ينافش فيها إجراءات مساءلة الرئيس دونالد ترامب على أن يصوت في وقت لاحق من اليوم على قضيتين أساسيتين وهما إساءة استخدام ترامب للسلطة وعرقلة تحقيقات الكونجرس.

وخلال الجلسة، وصفت رئيسة مجلسة النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ترامب بأنه يمثل تهديداً مستمراً للأمن القومي والديمقراطية في الولايات المتحدة.

وأرسل ترامب خطاباً شديد اللهجة إلى رئيسة مجلس النواب قبل مناقشة مساءلته واصفاً محاولات الديمقراطيين لعزله بأنها غير قانونية ومحاولة حزبية لتنفيذ انقلاب.

مؤشرات عالمية

غلب الاستقرار على مؤشرات الأسهم الأمريكية بنهاية تعاملات اليوم بينما تراجع "داو جونز" وحيداً مع ترقب التطورات السياسية والتجارية.

فيما خفضت شركة "فيديكس" توقعات الأرباح عن العام المالي 2020 للمرة الثاني، ليتراجع السهم بأكثر من 10 بالمائة.

في حين غلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأوروبية عند نهاية تعاملات اليوم مع عدم اليقين بشأن البريكست وبعد بيانات اقتصادية.

وأظهرت بيانات اقتصادية، ارتفاع أسعار المنازل في المملكة المتحدة بأقل وتيرة منذ عام 2012، في حين استقر معدل التضخم في بريطانيا عند أدنى مستوى في 3 سنوات.

وفي أكبر اقتصاد أوروبي، ارتفعت ثقة الشركات في ألمانيا بأكثر من المتوقع خلال الشهر الجاري.

كما تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية عند نهاية الجلسة بعد بيانات اقتصادية مخيبة للآمال.

وواصلت صادرات اليابان تراجعها للشهر الـ12 على التوالي خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

فيما رفعت الحكومة اليابانية تقديراتها للنمو الاقتصادي خلال العام المالي المقبل عند 1.4 بالمائة مقارنة مع توقعات سابقة عند 1.2 بالمائة.

تغييرات طفيفة في أسعار النفط والذهب

قلصت أسعار النفط خسائرها لتتراجع هامشياً عند التسوية بعد بيانات المخزونات الأمريكية والتي تراجعت بنحو 1.1 مليون برميل بأقل من التوقعات.

في حين استقر إنتاج الولايات المتحدة من النفط للأسبوع الثاني على التوالي عند مستوى 12.800 مليون برميل يومياً.

كما تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.1 بالمائة عند التسوية مع ارتفاع الدولار الأمريكي وترقب التطورات التجارية والسياسية.