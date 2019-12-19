نانسي بيلوسي: ترامب يمثل تهديداً لأمن وديمقراطية الولايات المتحدة

مباشر: قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي إن الرئيس دونالد ترامب يمثل تهديداً لديمقراطية وأمن الولايات المتحدة.

وأضافت نانسي بيلوسي في خطابها في مجلس النواب اليوم الأربعاء: "في الواقع أن ترامب يمثل تهديداً مستمراً لأمننا القومي وسلامة انتخاباتنا وأساس ديمقراطيتنا".

وأضاف بيلوسي خلال جلسة مناقشة مساءلة ترامب: "عندما تم الكشف عن مخالفات الرئيس، شن حملة غير مسبوقة وعشوائية من الاستخاف بالمعارضة والعرقلة".

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب على مساءلة وعزل ترامب في وقت لاحق من اليوم مما قد يجعله ثالث رئيس أمريكي يتم عزله.

ويتهم الديمقراطيون في مجلس النواب ترامب بإساءة استغلال سلطته من خلال مطالبة رئيس أوكرانيا بالتحقيق مع جو بايدن المرشح في انتخابات عام 2020 ونجله بالإضافة إلى اتهامه بعرقلة تحقيق الكونجرس في هذه القضية.

وكان الرئيس الأمريكي أرسل خطاباً شديد اللهجة لرئيسة مجلس النواب بشأن محاولات مساءلته وعزله واصفاً إياها بأنها غير قانونية ومحاولة حزبية لتنفيذ انقلاب.