محدث.. "داو جونز" يتراجع بالختام مع ترقب التطورات التجارية والسياسية

مباشر: تراجع مؤشر "داو جونز" للأسهم الأمريكية في ختام جلسة اليوم الأربعاء، مع مراقبة التطورات السياسية والتجارية.

واستقر مؤشرا "ستاندرد آند بورز" و"ناسداك" بعد ارتفاعهما خلال الـ5 جلسات الماضية إلى مستويات قياسية على خلفية إعلان الولايات المتحدة والصين التوصل لاتفاق بشأن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية.

في حين تراجع سهم "فيديكس" بأكثر من 10 بالمائة بعد أن خفضت توقعات الأرباح للعام المالي 2020 للمرة الثانية على التوالي.

ويراقب المستثمرون تصويت مجلس النواب الأمريكي بشأن إجراءات مساءلة وعزل ترامب في وقت لاحق هذا اليوم.

ومن جانبها، وصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي" ترامب بأنه تهديد للديمقراطية في الولايات المتحدة.

وفي خطابه أرسله إلى رئيسة مجلس النواب أمس الثلاثاء، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محاولات عزله بـ"غير القانونية، ومحاولة حزبية لتنفيذ انقلاب".

وعند ختام التعاملات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.1 بالمائة إلى 28239 نقطة.

في حين استقر "ستاندرد آند بورز" عند مستوى 3191 نقطة، كما لم يشهد "ناسداك" أي تغيير ليسجل 8827 نقطة.

وبحلول الساعة 9:15 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 97.380