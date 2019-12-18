آبل وأمازون وجوجل يشكلون تحالفًا للتوافق بين الأجهزة المنزلية الذكية

مباشر: وافقت أمازون وآبل وجوجل وغيرهم من الشركات على العمل معًا من أجل تسريع عملية تطوير الأدوات الذكية للمستهلكين مع ضمان أنها آمنة ومتوافقة مع بعضها البعض.

ويعمل عمالقة التكنولوجيا مع " زيجبي أليانز" التي تم إنشاؤها في عام 2002 وتتألف من مديرين تنفيذيين من عشرات الشركات العملاقة بما في ذلك "سامسونج".

وكشفت مجموعة الشركات عن المشروع الجديد في بيان صحفي مشترك اليوم الأربعاء، أن المشروع يتمحور حول اعتقاد مشترك بأن الأجهزة المنزلية الذكية يجب أن تكون آمنة وموثوقة وسلسة للاستخدام.

وأضاف البيان أن اتباع نهج مشترك يجب أن يسرع في تطوير بروتوكول الأجهزة الذكية المنزلية - مجموعة من القواعد التي تحكم التنسيق - والذي سوف يقدم فوائد للمصنعين والمستهلكين بشكل أسرع.

من الناحية العملية، يعني المشروع أن الأجهزة الذكية التي يتم تمكينها بواسطة مساعد الصوت "أمازون أليكسا" ستكون قادرة على التواصل بشكل أفضل مع أجهزة جوجل في المنزل أو المنتجات التي تدعمها "سيري" من آبل.