الطاقة السعودية تبحث التعاون المشترك مع كوريا الجنوبية

الرياض - مباشر: بحث وزير الطاقة السعودي سبل تعزيز التعاون المشترك مع وزيرة الشؤون الخارجية الكورية.

والتقى الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالرياض، اليوم الأربعاء، وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية كوريا الجنوبية، كانغ كيونغ واه، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وتناول اللقاء، التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وخاصة في مجالات الطاقة.

كما بحث اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، والشراكة الاستراتيجية السعودية الكورية في إطار رؤية السعودية 2030.

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