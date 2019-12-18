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"تبون" يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للجزائر.. غداً

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"تبون" يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للجزائر.. غداً "تبون" يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للجزائر.. غداً

 

مباشر: يؤدي الرئيس الجزائري مؤخراً عبد المجيد تبون، اليمين الدستورية، غداً الخميس.

وستجري مراسم التنصيب بحضور السلطات العليا المدنية والعسكرية للبلاد، فضلاً عن ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر، وفقاً لوكالة أنباء الجزائر "واج".

وسيباشر الرئيس تبون، مهامه فور أدائه اليمين الدستورية طبقا للمادة 89 من الدستور التي تنص على أن "رئيس الجمهورية المنتخب يؤدي اليمين الدستورية أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا للأمة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه ويباشر مهمته فور أدائه اليمين".

أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجمهورية الجزائرية، في 13 ديسمبر /كانون الأول الجاري، انتخاب عبدالمجيد تبون رئيساً للجمهورية الجزائرية، خلال الانتخابات الرئاسية.

وأوضح محمد شرفي حينها، أن تبون حصل على نسبة 58.12 في المئة من إجمالي أصوات المشاركين في الانتخابات الرئاسية.

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