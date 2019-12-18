وزراء العرب للاتصالات يختارون الرياض أول عاصمة رقمية لعام 2020

الرياض - مباشر: قرر مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات في دورته الـ23 المنعقدة في الرياض، اختيار العاصمة السعودية لتكون أول عاصمة عربية رقمية للعام 2020.

وأكد مجلس وزراء العرب للاتصالات، اليوم الأربعاء، أن الاختيار جاء نتيجة الجهود المبذولة من قبل المملكة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والتقدم الذي يشهده القطاع بها الذي أدى إلى إرساء بنية رقمية ممكّنة وداعمة، وفقاً للحساب الرسمي لوزارة الاتصالات السعودية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

والجدير بالذكر، أن اجتماع مجلس الوزراء العرب للاتصالات يأتي كإحدى الفعاليات المعتمدة على هامش قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة في عام 2020،

ونوهت وكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم، أن التحول الرقمي في المملكة أسهم في ارتفاع إسهام قطاع الاتصالات في الناتج المحلي إلى ما نسبته 4 في المئة، حتى حقق قطاع الاتصالات السعودي تقدماً ملحوظاً في مؤشرات الريادة العالمية.

وتبوأ سوق الاتصالات السعودي المرتبة الـ 13 عالمياً والأضخم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعلى صعيد التنافسية قفز ترتيب المملكة حسب التقرير الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي 16 مركزاً كأكثر الدول نمواً في المؤشرات الفرعية للتنافسية العالمية.

وفيما يتعلق بمجال نشر شبكات الجيل الخامس تعد المملكة الثالثة عالمياً في نشر هذه التقنية بعد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، إضافةً إلى تضاعف سرعات الإنترنت وصولاً لبلوغها 51.8 ميجابت خلال العام الجاري، بنسبة نمو مقدارها 24.7 في المئة بالمقارنة مع النسبة التي كان عليها في العام الماضي، لتحتل بذلك المرتبة الخامسة بين دول مجموعة العشرين.

وأقر وزراء الاتصالات العرب المقترح المقدم من المملكة العربية السعودية المتعلق بالإعلان العربي الرقمي المشترك، لبناء مجتمع عربي رقمي مزدهر ومستدام.

وتتضمن مبادئ الإعلان على 5 بنود هي: "غایتنا اقتصاد رقمي، ومحركنا شبابنا، ووقودنا بیاناتنا، وابتكاراتنا إلھامنا، واتحادنا قوتنا".

كما اعتمد مجلس وزراء عرب للاتصالات، المقترح المصري لتشكيل فريق عمل عربي للذكاء الاصطناعي، والذي سيتولى بدوره مهام وضع استراتيجية عربية موحدة، وفقاً لبيان لوزارة الاتصالات المصرية.

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