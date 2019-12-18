أخبار عاجلة

الرياض عاصمة العرب الرقمية الأولى في 2020 -
انتشار أمني لقوات الشرطة لتأمين احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة -
مساء dmc - وزيرة الهجرة تطلق حملة لتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية -
ملعب أون - لقاء مع أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا | السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
عمرو دياب ودينا الشربيني وأكرم حسني وعمرو يوسف وشيكو وهشام ماجد وأمير طعيمة في الرياض -
مساء dmc - د. خالد منتصر: لا أهاجم الأزهر ولكن أنا خائف على الأزهر من تيار يحاول اختطافه -
ألفابت تمنح بيتشاي أكبر جائزة مالية على الإطلاق -
صفقة اليوم.. احترف تطوير العمليات DevOps مع خصم 89% -
على غرار الكبار.. ون بلس تعلن عن برنامج مكافآت لمكتشفي الثغرات -
هواوي تعلن عن إطلاق أندرويد 10 لنحو 10 ملايين هاتف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

اليابان ترفع تقديرات النمو الاقتصادي للعام المالي المقبل

Google+ Print
اليابان ترفع تقديرات النمو الاقتصادي للعام المالي المقبل اليابان ترفع تقديرات النمو الاقتصادي للعام المالي المقبل

مباشر: رفعت اليابانية توقعاتها للنمو الاقتصادي في العام المالي المقبل، مع الإشارة إلى أن زيادة التحفيز المالي سيدعم ثالث أكبر في العالم.

وقالت الحكومة اليابانية في تقرير صادر اليوم الأربعاء، أنها تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.4 بالمائة خلال العام المالي الذي يبدأ في أبريل/نيسان 2020، مقارنة مع التوقعات السابقة عند 1.2 بالمائة والصادرة في يوليو/تموز المنصرم.

وأشارت الحكومة إلى حزمة التحفيز التي كشف عنها رئيس الوزراء شينزو آبي في وقت سابق من هذا الشهر كعامل رئيسي لتعديل توقعات النمو بالرفع.

وكان مجلس الوزراء في اليابان أقر حزمة تحفيز مالية بقيمة 122 مليار دولار في مسعى لدعم ثالث أكبر اقتصاد عالمياً.

فيما حافظت الحكومة على تقديرات نمو الناتج الإجمالي المحلي بنحو 0.9 بالمائة للعام المالي الحالي.

وتأتي توقعات الحكومة قبل قرار المركزي الياباني بشأن سياسته النقدية غداً الخميس مع توقعات بتركها دون تغيير.

ونما اقتصاد اليابان بنحو 1.8 بالمائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة مع نمو بوتيرة سنوية قدره 2 بالمائة في الربع السابق له.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
من مصر | نشاط مكثف للرئيس السيسي اليوم ولقاء مع الحكومة لبحث تطورات ملف حوكمة المنظومة الضريبية

من مصر | نشاط مكثف للرئيس السيسي اليوم ولقاء مع الحكومة لبحث تطورات ملف حوكمة المنظومة الضريبية

اقتراب موعد الإعلان عن الحكومة التونسية

اقتراب موعد الإعلان عن الحكومة التونسية

دياب يبدأ مهمة تشكيل الحكومة اللبنانية

دياب يبدأ مهمة تشكيل الحكومة اللبنانية

اليوم - رئيس الوزراء يستعرض المؤشرات الإيجابية حول الاقتصاد المصري

اليوم - رئيس الوزراء يستعرض المؤشرات الإيجابية حول الاقتصاد المصري