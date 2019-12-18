اليابان ترفع تقديرات النمو الاقتصادي للعام المالي المقبل

مباشر: رفعت الحكومة اليابانية توقعاتها للنمو الاقتصادي في العام المالي المقبل، مع الإشارة إلى أن زيادة التحفيز المالي سيدعم ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت الحكومة اليابانية في تقرير صادر اليوم الأربعاء، أنها تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.4 بالمائة خلال العام المالي الذي يبدأ في أبريل/نيسان 2020، مقارنة مع التوقعات السابقة عند 1.2 بالمائة والصادرة في يوليو/تموز المنصرم.

وأشارت الحكومة إلى حزمة التحفيز التي كشف عنها رئيس الوزراء شينزو آبي في وقت سابق من هذا الشهر كعامل رئيسي لتعديل توقعات النمو بالرفع.

وكان مجلس الوزراء في اليابان أقر حزمة تحفيز مالية بقيمة 122 مليار دولار في مسعى لدعم ثالث أكبر اقتصاد عالمياً.

فيما حافظت الحكومة على تقديرات نمو الناتج الإجمالي المحلي بنحو 0.9 بالمائة للعام المالي الحالي.

وتأتي توقعات الحكومة قبل قرار المركزي الياباني بشأن سياسته النقدية غداً الخميس مع توقعات بتركها دون تغيير.

ونما اقتصاد اليابان بنحو 1.8 بالمائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة مع نمو بوتيرة سنوية قدره 2 بالمائة في الربع السابق له.