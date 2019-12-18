بـ5 مبادئ.. وزراء الاتصالات يقرون "الإعلان العربي الرقمي المشترك"

الرياض – مباشر: أقر وزراء الاتصالات العرب المقترح المقدم من المملكة العربية السعودية المتعلق بالإعلان العربي الرقمي المشترك، لبناء مجتمع عربي رقمي مزدھر ومستدام.

وأفاد الحساب الرسمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السعودية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء، أن الإعلان يهدف إلى تعزيز المجتمعات الرقمية، وتحفيز مهارات شباب الوطن العربي، وخلق فرص تمكن الشباب من بناء اقتصاد رقمي.

جاء ذلك على خلفية اجتماع مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات خلال أعمال دورته الـ23 بالعاصمة السعودية الرياض.

وتتضمن مبادئ الإعلان على 5 بنود هي: "غایتنا اقتصاد رقمي، ومحركنا شبابنا، ووقودنا بیاناتنا، وابتكاراتنا إلھامنا، واتحادنا قوتنا".

كما تم الإعلان عن اختيار الرياض كعاصمة رقمية عربية لعام 2020، والموافقة على تشكيل فريق مكون من الأمانة العامة والمكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات.

وأقر المجلس، تشكيل لجنة تنسيقية من الأمانات الفنية لمجالس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات والداخلية والعدل، والدول والمنظمات الراغبة في المشاركة لوضع آليات عمل مشتركة تخدم منظمة العمل العربي المشترك في مجال الأمن السيبراني.

كما اعتمد مجلس وزراء عرب للاتصالات، المقترح المصري لتشكيل فريق عمل عربي للذكاء الاصطناعي، والذي سيتولى بدوره مهام وضع استراتيجية عربية موحدة، وفقاً لبيان لوزارة الاتصالات المصرية.

وسيقوم فريق عمل عربي للذكاء الاصطناعي، بتبني أطر تنظيمية ملائمة ومحفزة للاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والخروج بوثيقة استرشادية للدول الأعضاء في المجلس حول الطرق المثلى لتوظيفها بما يخدم أهداف الدول العربية.

وناقش مجلس الوزراء العرب، أهمية الدور الذي تلعبه المملكة انطلاقًا من موقعها القيادي ومركزها المحوري، وأبرز أعمال الدورة الماضية إضافة إلى عدد من البنود والمبادرات التي ستعمل عليها البلدان العربية في القطاع.

كما تناول المجلس، التحديات التي تواجه الاقتصاد الرقمي وكيفيّة تجاوزها وتحقيق الاستدامة لأجل النمو التقني.

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