محدث.. النفط يتراجع هامشياً عند التسوية بعد بيانات المخزونات الأمريكية

مباشر: تراجعت أسعار النفط هامشياً عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت البيانات الرسمية انخفاض مخزونات الخام الأمريكي.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الأمريكي تراجعت بمقدار 1.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر/كانون الأول مقابل التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض 1.5 مليون برميل.

وبحسب التقرير الأسبوعي للإدارة الأمريكية، فإن إنتاج الولايات المتحدة من النفط استقر عند مستوى 12.800 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي ليكون بالقرب من المستوى التاريخي الذي سجله في وقت سابق من الشهر.

وكان معهد البترول الأمريكي الصادرة بالأمس توقع أن مخزونات الخام ارتفعت بنحو 4.7 ملون برميل، ما أدى إلى خسائر ملحوظة في سعر الخام في وقت مبكر من التداولات.

وتساهم التطورات التجارية الإيجابية في دعم تعافي الاقتصاد العالمي وبالتبعية تعزيز الطلب على الخام.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يناير/كانون الأول بمقدار سنتاً واحداً مسجلاً 60.93 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 60.32 دولار للبرميل في الاتجاه الهابط، ومستوى 61.18 دولار للبرميل في الاتجاه الصاعد خلال الجلسة.

وبحلول الساعة 7:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير/شباط بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 66.21 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 66.43 دولار في الاتجاه الصاعد ومستوى 65.65 دولار للبرميل في الاتجاه الهابط خلال التعاملات.