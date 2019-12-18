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عضو بالفيدرالي:الاقتصاد الأمريكي جيد لكن تباطؤ التضخم لا يزال مقلقاً

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عضو بالفيدرالي:الاقتصاد الأمريكي جيد لكن تباطؤ التضخم لا يزال مقلقاً عضو بالفيدرالي:الاقتصاد الأمريكي جيد لكن تباطؤ التضخم لا يزال مقلقاً

مباشر: قال "تشارلز إيفانز" رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو إن الاقتصاد الأمريكي يسير بشكل جيد، لكن معدل التضخم لا يزال منخفضًا بشكل يدعو للقلق.

وأضاف "إيفانز" في خطاب أمام النادي الاقتصادي في "إنديانا"، اليوم الأربعاء، أن قوة سوق العمل وإنفاق المستهلكين تدعم الاقتصاد الأمريكي.

وكان الاقتصاد الأمريكي أضاف 266 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بفارق كبير عن توقعات المحللين.

وأشار "إيفانز" إلى أن السياسة النقدية في "مكان جيد"، مشيراً إلى أنه لا يرى حاجة لتحريك معدل الفائدة في المستقبل القريب.

وفي اجتماعه الأخير، قرر الفيدرالي تثبيت معدل الفائدة عند مستوى يتراوح بين 1.50 بالمائة إلى 1.75 بالمائة، مشيراً إلى أنه لا يتوقع أي تحريك لتكاليف الإقتراض في العام المقبل.

لكن عضو الفيدرالي أضاف أنه "قلق شخصيًا" من أن معدل التضخم يواصل انخفاضه عن هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 بالمائة، مشيراً إلى أن المركزي الأمريكي سيسمح له بالارتفاع نحو المستهدف.

وخفض الفيدرالي معدل الفائدة 3 مرات في العام الجاري في مسعى لمواجهة الضغوط الهبوطية للتضخم.

مباشر (اقتصاد)

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